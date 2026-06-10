الخنبشي لصيانة سير العمل والخطط المستقبلية ومصنع بذرة الغويزي بالمكلا

يمن مونيتور/المكلا/ قسم الأخبار

بحث عضو مجلس الإدارة والمحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة مصنع الأسماك لتعليب المكلا (الغويزي) عمر سالم باوزير، سير العمل في المصنع والخطط المستقبلية المستقبلية لتطوير قدراته.

ووفقا للمكتب الإعلامي بمحافظة حضرموت، استمع الخنبشي خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتبه في مدينة المكلا، لعرض حول بناء البنية التحتية للمصنع والجهود، وكذلك على جودة المنتجات حسب اختيارك.

كما يشترك في الطباعة الحديثة في التسويق والتصدير إلى التخصصات المحلية والإقليمية المتنوعة، بما في ذلك حضور المنتج الوطني والاشتراك في العمل.

وهذا ما يعنينا بأهمية تطوير المصنع بما في ذلك أنشطةه، عدا أحد العناصر الصناعية الرئيسية في التركيز، مشيرًا إلى دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل باستثناء قطاع الأسماك بالكامل.

وأشاد سوق الخنبشي بجهود إدارة الصناعات والعاملين فيه، ونتمنى أن نواصل العمل على رفع الأداء الفعال للاستدامة بما بما في ذلك متطلباتنا وتعزيز مساهمي سجق الأسماك في التنمية الاقتصادية.