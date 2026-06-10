لندن لا تدعو إلى التخطيط لمار تطوير الهاتف المحمول

تدعو Virgin Media O2 (VMO2) إلى تحديث قواعد التخطيط في المملكة المتحدة لضمان قدرة مشغلي شبكات الهاتف المحمول على توفير تغطية موثوقة في لندن بعد التحذير من أن التأخير في التخطيط يعرض نمو الهاتف المحمول في العاصمة للخطر مع إعادة تطوير المباني التي تستضيف حاليًا معدات متنقلة.

وقالت VMO2 إنها اضطرت إلى إغلاق العشرات من مواقع الخلايا في جميع أنحاء العاصمة لأن لوائح التخطيط الحالية تعني أنه يمكن مطالبة المشغلين بإزالة البنية التحتية في غضون 18 شهرًا، في حين أن المواقع البديلة يمكن أن يستغرق تأمينها سنوات.

وهذا يعني أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول يضطرون إلى إزالة المعدات من المباني بشكل أسرع مما يمكن استبداله، مما يؤدي إلى تآكل بطيء في تغطية الهاتف المحمول وسعته في أجزاء من لندن. وهذا يترك المناطق المزدحمة تعاني من ضعف جودة الاتصالات، على الرغم من استعداد المشغلين لنشر مواقع جديدة.

وتسمح لوائح التخطيط الحالية للمطورين الذين يتطلعون إلى إعادة بناء أو تجديد مبنى يضم حاليا معدات متنقلة لخدمة مشغل الهاتف المحمول مع “إشعار بالانسحاب” في غضون 18 شهرا، على الرغم من أن استبدال الموقع يستغرق في المتوسط ​​أكثر من عامين.

علاوة على ذلك، في حين أن التخطيط الروتيني يعيق نشر الصواري في مواقع مختلفة، أكدت VMO2 أنه في لندن، يوجد عادةً عدد قليل من المواقع البديلة القابلة للحياة القريبة أو عمليات الموافقة المطولة للمواقع المناسبة، مما يسبب فجوات في التغطية وإشارات الهاتف المحمول الضعيفة للعملاء.

موضحًا أنها كانت “تدق ناقوس الخطر” بشأن هذه المشكلة، قالت VMO2 إنها كانت تتصرف بعد أن طُلب منها إخلاء المواقع الرئيسية في المدينة وويست إند، مما يترك مناطق ذات كثافة سكانية عالية مع تغطية منخفضة على الرغم من امتلاك المشغل للمعدات والاستثمار الجاهز لنشر مواقع جديدة وسد الفجوات.

تم التغاضي عن الاتصال بالهاتف المحمول في عملية التخطيط وشددت الشركة على أن المشغلين يواجهون تأخيرات في الحصول على الموافقة لمواقع الاستبدال، مما يعني عدم العثور على مواقع بديلة بالسرعة الكافية. واستناداً إلى بيانات من النقابة العمالية في المملكة المتحدة، أشارت إلى أنه مع وجود واحدة فقط من كل خمس إدارات تخطيط في جميع أنحاء المملكة المتحدة ممتلئة بالموظفين، فإن التأخير في اتخاذ القرار يترك العديد من المجالات دون تغطية كافية. يتعرض مشغلو شبكات الهاتف المحمول لضربة مزدوجة حيث يجبرهم المطورون على إزالة المعدات المحمولة مع جلب المزيد من الأشخاص إلى المنطقة، وجميعهم يعتمدون على هواتفهم

روبرت جويس، VMO2

ولتفاقم المشكلة، تعتقد VMO2 أنه يتم إنشاء العديد من التطورات الجديدة مع القليل من الاهتمام لتأثيرها على الاتصال المحمول. وأضافت أنه في حين أن المباني الشاهقة قد تحجب الصواري الموجودة وتجلب المزيد من الأشخاص إلى منطقة ما – سيرغب معظمهم في استخدام هواتفهم – إلا أنه لا يُطلب من المطورين تقييم مدى تأثير المشروع على خدمات الهاتف المحمول أو دعم المشغلين في العثور على مواقع بديلة. جادل المشغل بأن هذا يخلق عاصفة مثالية للاتصالات المتنقلة في لندن، التي لديها الآن أقل من سبعة مواقع 5G لكل 10000 شخص – وفقًا لدراسة أجرتها هيئة تجارة الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة Mobile UK – متخلفة عن المدن الكبرى الأخرى ولا تلبي ما هو مطلوب لرأس مال مزدهر. كما نشر الاتحاد التجاري مؤخرًا تقريرًا وجد أن التغييرات الصغيرة في نظام التخطيط يمكن أن توفر ما يصل إلى 230 مليار جنيه استرليني للاقتصاد بحلول عام 2035، مع تحرير فرق تخطيط السلطة المحلية لمعالجة قضايا أخرى مثل بناء المنازل.