يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجه وزير الصناعة اليمني، محمد الأشول، إلى خطة شاملة لزول ميداني إلى مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات، لضبط الرقابة والرقابة الروتينية.

لديها تقييم لمستوى الأداء في المدرسة لدعم الدعم في تنفيذ مهامها واختصاصاتها لممارسة النشاط التجاري.

جاء ذلك خلال تسنه، الأربعاء، اجتماعياً لمدراء عموماً بديوان رؤى الوزارة في العاصمة المطرية عدن، نيابة عن نائبه سالم الوالي ووكلاء الوزارة، كُرس للعمل على مستوى الأداء وآليات تطوير العمل والتكامل بين مختلف الإدارات.

وأشار الوزير الأشول إلى أهمية تطوير الأداء الوطني والارتقاء بإنجاز العمل الإداري والفني، داعياً إلى إعادة تقييم مهام الإدارات ومتابعة مستوى الإنجاز، معتبراً أن نجاح الوزارة يستقر على ثابت، وأن أي قصور في إحدى الإدارات يتراجع مجدداً عن العمل بنجاح.

كما أعلن خلال الاجتماع مدشين إصدار التقرير للوزارة للحفلات الموسيقية لعام 2025م، بالتأكيد على حضوره كمساهمه في رؤية مسار العمل الوطني.

السياقة، ألزم الأشول الإدارات برفع التقارير دورية تتضمن المعوقات والاحتياجات التجارية على باستثناء الحديثة، متشوقاً بمواصلة برامج ويرغب في الخروج في المجالات وفي مقدمتها التجارة الإلكترونية.