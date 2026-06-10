ICO يجرد المفوض إدواردز من مسؤولياته في التحقيق في الموارد البشرية

تم تجريد مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، جون إدواردز، مؤقتًا من مسؤولياته في أعقاب تحقيق في مكان العمل في مزاعم لم يتم الكشف عنها بعد.

تراجع إدواردز في البداية عن منصبه اليومي في مكتب مفوض المعلومات (ICO) في نهاية فبراير 2026، ووفقًا للهيئة التنظيمية، وجد تحقيق مستقل الآن أنه على الرغم من عدم العثور على أي مخالفات، إلا أن هناك قضية يجب الرد عليها.

على هذا النحو، قال ICO، على الرغم من استمراره في تلقي التحديثات من فريق الدعم الخاص به وكان متاحًا إذا لزم الأمر، لم يعد بإمكان إدواردز التصرف في أداء دوره للفترة المتبقية من العملية.

قال بول أرنولد، الرئيس التنفيذي لـ ICO: “طوال هذا الوضع المعقد وغير المسبوق، كانت أولويتنا هي توفير بيئة آمنة وداعمة لموظفينا تمكنهم من تنفيذ عملهم التنظيمي المهم”.

“لقد كنت فخورًا جدًا بالطريقة المهنية التي استمر بها عملنا خلال الأشهر الماضية، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستضمن استمرار حدوث ذلك”.

وبموجب خطة التفويض الخاصة بـ ICO، سيتولى أرنولد مؤقتًا مسؤوليات إدواردز غير القابلة للتفويض، ولكن نظرًا لأن المفوض مسؤول أمام البرلمان ولا يعمل بشكل مباشر من قبل ICO، فإن الخطوات التالية في العملية سيتم تحديدها الآن من قبل وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT)، حسبما ذكرت هيئة مراقبة البيانات والخصوصية.

تدرك مجلة Computer Weekly أن أرنولد قد تم تعيينه أيضًا كمسؤول محاسبة مؤقت بالنيابة عن ICO.

وفي جميع النواحي الأخرى، قالت الهيئة التنظيمية، إن مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي يواصلون قيادة الهيئة لضمان الاستمرارية في عملها الأساسي.

وفق بوليتيكو، الذي كان أول من كشف القصة في أبريل، عاد إدواردز إلى نيوزيلندا في هذا الوقت، على الرغم من استمراره في الحصول على راتبه السنوي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز الراتب المدفوع لرئيس الوزراء.

بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات (FoIA)، بوليتيكو وقالت إن موظفي ICO ظلوا في الظلام في البداية وأخبروا أن المفوض كان في إجازة طويلة، وهو ما قال إنه يبدو متعارضًا إلى حد ما مع التزام المكتب الأوسع بالشفافية العامة.

وفي منشور على موقع LinkedIn، قال إدواردز إنه “يتعاون بشكل كامل” مع التحقيق.

تم تعيين إدواردز، وهو متخصص في قانون المعلومات يتمتع بخبرة عملية تبلغ 20 عامًا، مفوضًا جديدًا للمعلومات في المملكة المتحدة من قبل وستمنستر في أغسطس 2021، خلفًا لإليزابيث دينهام المنتهية ولايتها – والتي تم تمديد فترة ولايتها سابقًا خلال جائحة كوفيد-19.

ينحدر إدواردز من نيوزيلندا، وقد شغل سابقًا منصب مفوض الخصوصية في كيوي من عام 2014 إلى عام 2021، وكان أيضًا رئيسًا لجمعية الخصوصية العالمية من عام 2014 إلى عام 2017.

تولى هذا الدور عندما أصبح عمل الطرح الأولي للعملة (ICO) مرئيًا بشكل علني بشكل متزايد بعد تقديم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومع الرقمنة السريعة المفاجئة للحياة اليومية الناجمة عن الوباء، مما أدى إلى تسليط الضوء على مشكلات خصوصية البيانات بشكل صارخ.

في الآونة الأخيرة، أشرف إدواردز على استجابة المكتب لنمو الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث أطلق العام الماضي استراتيجية تغطي مجالات مثل استخدام أنظمة صنع القرار الآلي (ADM) واستخدام التعرف على الوجه من قبل سلطات إنفاذ القانون، من بين أمور أخرى.

وقال مكتب ICO أنه من أجل حماية الأطراف المعنية والحفاظ على نزاهة العملية، فإنه لم يتمكن من تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذه المسألة في هذه المرحلة.