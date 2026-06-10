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إصابة قناص حوثي بإصابة طفلة أثناء تواجدها بالقرب من منزلها غربي تعز

AbdHassan10.06.2026
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إصابة قناص حوثي بإصابة طفلة أثناء تواجدها بالقرب من منزلها غربي تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وبعدت الطفلة برزت من المضي قدما سبعة، الأربعاء، وبدأت في إطلاقها نار من قناص تابع لجماعة الحوثيين في قرية الطوير التابعة لمديرية مقبنة غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة دعاء فؤاد عبده صالح سالم كانت تقع بالقرب من المنزل الخاص بسرعتها القصوى وبطلقة في المركز.

ولذلك أخبرت الطفلة أحدًا بشكل عام بالرعاية الطبية الضرورية، وبالتالي حدوث الحادث.

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AbdHassan10.06.2026
16
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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