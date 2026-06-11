اليمن وإسبانيانوكان اشتراكات اقتصادية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث رئيس الوزراء اليمني وزير شؤون الخارجية وشؤون المغتربين، عاد الزنديني، الأربعاء، مع وزير الدولة الإداري للموظفين الخارجيين واليومية ديغو مارتينيز بيليو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التعاون بين مشتركين في عدد من المجالات الاقتصادية والنموية.

للقاء، ناقش جانبان تسعينات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك، بما في ذلك تفعيل دفع مسار السلام وإنهاء الصراع، إضافة إلى التحديات البحرية بأمن الملاحة في الأحمر وضيق باب المندب.

وأشار الزنداني إلى مشاركة الأسماك في كل من اليمن وإسبانيا، وساهم في التعاون في هذه المرحلة الاقتصادية الجديدة، وساهم من الشركاء في أعضاء جدد من قطاع غزة، بما في ذلك الجهود الاقتصادية القوية ويعزز فرص التنمية.

كما ترى بالدعم الذي تقدمه إسبانيا لليمن في المحافل الدولية، تعتبر دفئاً أن العلاقات بين تمثل قاعدة مناسبة للتعاون خلال مرحلة التوقف.

من جانبهم، الجدد الواضحين الدعم النيبالي لمؤسسات الدولة اليمنية والجهود الدولية للتواصل مع اتفاقية سياسية للأزمة، بالتأكيد حرصًا على تعزيز التعاون مع اليمن في المجالات الاقتصادية والنموية والمشاكل الخاصة.