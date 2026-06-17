يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من سلمان محمد

التناقضات المتناقضة ومهلة “مضللة”

إعلان مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للوثيقيين يوميًا عن مهلة لشهرين (يونيو ويوليو) لترسيم السيارات الخاصة بكم.

وتحت هذه المهمة في سياق خطة متناقضة تبنتها سلطات الحوثيين؛ ومن ثم، لم يتم إصدار قرارًا بحظر استيراد المنتجات الأمريكية، ولاسيما الآليات والآليات الأولية. ومع ذلك، لم يُنفذ هذا العمل بشكل مستقل، حيث سُمح بدخول هذه القطاعات إلى الهوية المحلية. الأيام الأخيرة، أطلقت السلطات حملة مكثفة لحث الموردين والمساهمين على دفع الرسوم الجمركية خلال المهلة المحددة، متوعدة بفرض غرامات على المتخلفين.

مقاطعة شاملة واماتات بـ”الإفقار”

في الانضمام إلى هذه التدابير، ساهم عاملون السريع في قطاع تجارة السيارات أن تقوم بتأمين والتجارية مقاطعة شاملة لعملية الجمركة. “يتميز أحد الأصناف لـ”يمن مونيتور” الوضع بأن الرسوميات والغرامات متميزة “متفوقة ذات قيمة خاصة لنفسها”، دفع الكثيرين إلى ترك متعددهم مما يمسكون به في ساحات النيابة العامة للتلفريك تحت الشمس، لعجزهم عن التوقف المخصص لغيرهم.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة متخصصة عن هذا الرفض، حيث تدعو الدعوات ولا يمكن الانصياع للقرارات الحوثية حتى يتم التحكم بها. وتقدر التقديرات بنسبة أكبر في الرسوم المتحركة بنسبة تتراوح بين 200% و2000%، وفقاً لشهادات الطلاب والمخلصين الجمركيين.

على سبيل المثال، ساهم تعليق سلمان البارز في تعليقه على منصة فيسبوك في أن تكلفة جمركة إحدى السيارات تجاوزت 90 ألف ريال إلى أكثر من مليون ريال. وفي سياق متصل، وعبد الله محمد أصحاب السيارات من التوجه إلى التحذيرات، مؤكداً أن من يفعل ذلك “لن يتمكن من قيادة القيادة إلا بتأثير العوامل”.

وفي ظل هذه الرؤية، أحمد الجابري وهو مستورد للطاقة من “شلل تام” قد يؤدي إلى قطاع تجارة السيارات نتيجة ما وصفه بـ”الجبايات غير المشروعة”. ما دام يجب عليهم إخفاء أيديهم تجنباً للمصادرة، واتتهم وجماعات الحوثيين بـ”السماح بالاستيراد عمداً للإيقاع بالمستوردين ويصاحبون السيارات في فخ التأثيرات الباهظة”.

اختلاف في الضربات والتهديد بشلل اللبن

لافتة التداول بين كندا عن زيادات البيانات الرسمية في الرسوم الجمركية تحت مسمى “المهلة المخفضة”. ويوضح الجدول التالي بعض هذه الزيادات بالريال اليمني القديم:

نوع السيارة اللقطات السابقة اللقطات خلال المهلة الحالية تويوتا راف فور (2024) 270.000 2,200,000 تويوتا هايلاندر (2014) 68000 1,500,000 مرسيدس بنز (2016-2017) 370.000 1,650,000 تويوتا أفالون (2013) 150.000 1,300,000

**الدولار يساوي (530 ريال)

وفسّر أحد المتعاملين في سوق هذا الاختلاف في القوى يعتمد على المنشأ ومواصفات التوجيه؛ حيث شهدت جمارك السيارات الأوروبية تحويلها بنسبة 100%، في حين بلغت نسبة الزيادة 90% من السيارات اليابانية اليابانية، و60% من السيارات اليابانية المستوردة.

وتعكس تعليقات المواطنين حالة من الغضب العميق. فقد عبده الشيبري قائلا: “اقطعوا لهم السيارات بكلها.. الهدف هو إفقار الشعب”. ومن جانبه، أوضح عمار الخولي أن تكلفة جمركة السيارة الصغيرة من طراز “توسان 2015” قفزت من 116 ألف ريال في مايو الماضي إلى 420 ألف ريال بمجرد أن تصبح واردًا أمريكيًا.