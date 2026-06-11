“حضرموت.. الخنبشي يعلن عن خطة إعداد استراتيجية للكهرباء وحلية المياه بالشراكة مع «خريجي العالمية»”

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ترأس عضو مجلس التنسيق المختص ومحافظ حضر موت سالم أحمد الخنبشي، الخميس، أول اللجنة الرياضية المتخصصة المتخصصة في مجال العلوم الهندسية وتحلية مياه البحر النظيف، بالشراكة مع شركة “أكاديمية عالمية”، بهدف إعداد متوسطة ومتوسطة وطويلة المدى لقطاع الطاقة والتحلية في التخطيط.

وقال الخنبشي، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة المكلا، إن تشكيل اللجنة جاء عقب تفاهمات مع القيادة الرياضية في المملكة العربية السعودية كأفكار لاختيار لاحتياجات موت حضر من الكهرباء القوية، عبر عن خبرات شركة عالمية متخصصة في هذا المجال.

وأوضحت أن اللجنة المستخدمة في إعداد دراسات عاجلة ومتوسطة المدى، استراتيجية طويلة المدى للبنية الأساسية الأساسية والمستقبلية في قطاع الكهرباء وحلية المياه.

أهميتها من أخبار الشركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مشيرًا إلى جميعهم يتم إنتاج نحو ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية في الساحل ووادي حضرموت، إلى جانب مراجعة الشبكة الكهربائية وخطوط النقل، وتحتاج إلى مشاريع تخزين الطاقة وذلك من خلال الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن اللجنة ستبحث بشكل منتظم عن خدمات الدفع والتحصيل والتعرفة الخاصة بالقطاعات الكهربائية، إضافة إلى المشاريع لتقييم الخيارات المفضلة لحلول مياه البحر على المديين القريبة والبعيدة.

اختتام الاجتماع، استشارى استشاري عضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت، الدكتور عمر الحيقي، أبرز المهمات المتعلقة بالمحطات الدولية المخصصة لساحل ووادي حضرموت بقدرة مقدرة بما يصل إلى 200 ميجاوات، والتي تجري وغيرها بالإضافة إلى البرنامج السعودي لإعمار اليمن.

استكمال تحميل 12 مولدًا كهربائيًا، وتحديد الجدول الزمني لوصولها إلى الإستمرار، في إطار تنفيذي لتعزيز قدرات القطاع الحكومي ومستوى الخدمات المتكاملة.