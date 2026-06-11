فنلندا والسويد تعززان برنامج 6G المشترك

وفي انتصار آخر لأبحاث الاتصالات، ليس فقط للمنطقة ككل ولكن لمدينة التكنولوجيا الفنلندية على وجه الخصوص، أطلقت جامعة أولو والمعهد الملكي للتكنولوجيا KTH برنامجًا مشتركًا للمرونة من الجيل السادس لتعزيز السيادة التكنولوجية والأمن المجتمعي في أوروبا.

تم تصميم المشروع السويدي الفنلندي المشترك، 6G-FISRE – نحو شبكات 6G المرنة، بقيمة 4.3 مليون يورو، لتوحيد الشركاء الأكاديميين والصناعيين والقطاع العام الرائدين لتطوير أنظمة اتصالات الجيل التالي التي تعمل بشكل موثوق في ظل ظروف متزايدة التعقيد وغير المؤكدة.

وفي قلب البرنامج مبدأ مفاده أن البنية التحتية الرقمية المرنة أصبحت ضرورة استراتيجية. وقال الباحثون من أكبر جامعة تكنولوجية في السويد ومركز الاتصالات المتقدمة في فنلندا، إن المجتمعات الحديثة تعتمد بشكل كبير على الاتصال، ومع ذلك تظل شبكات الاتصالات عرضة للهجمات السيبرانية وفشل البنية التحتية والأزمات.

ويتطلع البرنامج إلى الاستجابة لهذه المشكلات من خلال تطوير تقنيات الجيل السادس “المرنة حسب التصميم” التي تحافظ على استمرارية الخدمات الحيوية في ظل ظروف معاكسة، بدلاً من التعامل مع المرونة كإضافة بعد وقوعها. وقالوا إن هذه هي نفس المرونة التي تبقي الخدمات المدنية الحيوية تحت الضغط والتي هي بطبيعتها ذات استخدام مزدوج، مما يعزز الاستمرارية في العمليات المتعلقة بالأمن والدفاع في جميع أنحاء منطقة الشمال الأوروبي.

ويقال إن هذا التعاون يعتمد على “الخبرة العميقة لدول الشمال وتاريخ طويل من التعاون بين قادة الاتصالات اللاسلكية في المنطقة” ويعكس طموحًا مشتركًا لتشكيل المعايير العالمية المستقبلية. إلى جانب جامعة أولو وKTH، يضم الكونسورتيوم جامعة آلتو، وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا، وجامعة لوليا للتكنولوجيا، ومركز VTT للأبحاث التقنية في فنلندا، ونوكيا، وإريكسون، وبيتيوم، وكومبينت، وساب.

يركز البرنامج بشكل خاص على قدرات الاستخدام المزدوج، وتصميم أنظمة 6G التي تخدم الاحتياجات المدنية والتطبيقات المتعلقة بالأمن على حد سواء مع التأثير على تطوير التكنولوجيا الدولية.

في نهاية المطاف، تأمل الشراكة الفنلندية السويدية في وضع الأساس لمشاركة أوسع بين بلدان الشمال الأوروبي وأوروبا ووضع أعضائها في طليعة أنظمة الاتصالات المرنة للمستقبل الرقمي. ويرى الشركاء أن هذا الجهد يأتي في الوقت المناسب وله أهمية وطنية، مع إمكانات قوية طويلة المدى لتشكيل مشهد الجيل السادس في أوروبا.

وفي معرض توضيحه لما يعتقد أن المشروع يمكن أن يحققه، قال هيرلي ألفيس، الأستاذ من جامعة أولو، إن البرنامج سيسعى إلى تصميم المرونة في شبكة الجيل السادس من الألف إلى الياء، مما يضمن بقاء الخدمات الحيوية متصلة حتى أثناء الهجمات السيبرانية والكوارث.

وقال: “لقد تم بناء شبكات الهاتف المحمول دائمًا من أجل السرعة والكفاءة، وليس من أجل النجاة من الأزمات. وكانت فنلندا والسويد منذ فترة طويلة رائدتين في مجال الاتصالات اللاسلكية، حيث تبتكران بالتوازي”. “من خلال دمج أبحاثنا وصناعتنا واختباراتنا في برنامج واحد، فإننا نحول جهدين وطنيين قويين إلى قوة شمالية واحدة قادرة على تشكيل معيار 6G العالمي.”

وأضاف جيمس جروس، الأستاذ في معهد KTH الملكي للتكنولوجيا في السويد: “لا يمكن تثبيت المرونة على الشبكة بعد بنائها. يجب تصميمها وجعلها مستقلة بشكل متزايد، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن الشبكات من استشعار المخاطر والتكيف ومعالجة نفسها في الوقت الفعلي.

“ما يجعل هذا التعاون مختلفًا هو أنه يجمع أخيرًا نقاط القوة اللاسلكية في السويد وفنلندا: اثنان من رواد GSM ينتقلان من الجهود المتوازية إلى مشروع مشترك، مع الحجم والصوت المشترك للتأثير على مدى مرونة شبكات العالم المستقبلية.”