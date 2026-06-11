تعمل Telefónica وHalotech على تعزيز السلامة الصناعية الذكية من خلال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

سعيًا لتطوير نماذج السلامة التقليدية، والانتقال من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة التنبؤية استنادًا إلى تحليل البيانات في الوقت الفعلي باستخدام إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، تتعاون Telefónica Tech، وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة الاتصالات العالمية، مع Halotech لتحويل سلامة العمال والعمليات الصناعية في الولايات المتحدة.

في جوهرها، ستسعى الشراكة إلى تمكين Telefónica من تقديم خدمات أكثر وأفضل لعملائها من خلال إطلاق الولايات المتحدة لحل تكنولوجي يجمع بين اتصال إنترنت الأشياء المُدار، عبر منصة Kite الخاصة بها، مع وظائف Halotech AI. إنه مستهدف ويمكن تكييفه مع البيئات التنظيمية والصناعية المختلفة عبر مختلف القطاعات ومجالات النشاط الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل الطاقة والبناء والتعدين والمصافي والمدن الذكية.

تحتوي منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) على نظام متكامل لتحليل البيانات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، وتوفر الدعم في الوقت الفعلي والتقارير التاريخية، مما يوفر أدوات إدارية للصناعة. وهو مصمم لإدارة السلامة المهنية للمشغلين الميدانيين الذين يعملون في ظروف بيئية صعبة داخل البيئات الصناعية المعقدة.

فهو يتكامل أصلاً مع الأجهزة الذكية HALO I، وهي خوذة ذكية للتنقل في المستقبل؛ HALO III، الجهاز القابل للارتداء والقابل للتكيف مع أي مشغل؛ وHALO III+، وهو إصدار متقدم للبيئات الصعبة مثل المناجم أو منصات النفط.

تعتقد شركة Telefónica أن اتصال إنترنت الأشياء الخاص بها يمكن أن يضمن اتصال أجهزة HALO دائمًا ونقل المعلومات في الوقت الفعلي، بينما تسهل منصة Kite الخاصة بها الإدارة المركزية لهذه الأجهزة. ترى وظيفة IoT Data Ready من Kite استخدامها في تحويل البيانات التي تم إنشاؤها إلى رؤى قيمة وتسهيل التكامل والمعالجة والنقل الآمن لهذه البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء إلى Halotech AI.

من خلال هذا المزيج، يقول الشركاء إن منصة Halotech AI يمكن أن توفر إمكانات متقدمة، مثل تنبيهات SOS، والكشف التلقائي عن السقوط، وتحديد الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، والمراقبة البيئية (درجة الحرارة والغازات والضوضاء أو الإجهاد الحراري)، والمحيطات الافتراضية الذكية، والتحكم في منطقة المخاطر، وأنظمة مضادة للتصادم وتتبع المشغلين في الميدان.

تعمل البيانات المستخرجة من الأجهزة الذكية ومعالجتها باستخدام منصة Halotech AI على تسهيل اتخاذ القرار في الوقت الفعلي والتحليل التنبؤي، مما يقلل من حوادث مكان العمل بنسبة تصل إلى 60%. علاوة على ذلك، يمكن استخدامها للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية وإنتاجية القوى العاملة، وضمان الامتثال للوائح البيئة والصحة والسلامة، وتمكين المؤسسات من تحويل الصحة والسلامة المهنية إلى عملية ذكية ومتصلة تحكمها البيانات.

علاوة على ذلك، تعتقد الشركتان أن التنفيذ يمكّن المؤسسات من الإدارة المركزية للأجهزة الذكية المتصلة التي يرتديها مشغلوها واستخراج البيانات بسهولة وأمان لتحليلها باستخدام Kite وIoT Data Ready.

واقترح مانويل مارين، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة هالوتيك: “إننا نشهد تحولاً هيكلياً في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع السلامة”. “من خلال الجمع بين قدرات الاتصال العالمية لشركة Telefónica Tech مع الذكاء الاصطناعي لشركة Halotech، فإننا ننتقل من الاستجابة للحوادث إلى توقعها ومنعها. مهمتنا واضحة: إنقاذ الأرواح وتقليل المخاطر وتحويل العمليات الصناعية على نطاق واسع.”

قال لويس ليبي ماركيز، المدير الإقليمي لشركة Telefónica Tech في الولايات المتحدة: “تعزز الشراكة مع Halotech التزامنا ببناء مجتمع أكثر أمانًا من خلال القيام بأفضل ما نقوم به – تطبيق التكنولوجيا على التحديات اليومية التي تواجهها الشركات – وتمثل خطوة إلى الأمام في هدفنا أن نصبح أفضل بوابة للمواطنين والشركات والإدارات العامة للتقنيات الرقمية.

“من خلال دمج Halotech AI في محفظتنا في الولايات المتحدة، فإننا نعمل على تمكين عملائنا من تحويل الأنشطة اليومية للعمال إلى بيانات بطريقة سلسة ومباشرة، وتحويل تلك البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ لتحسين السلامة والتميز التشغيلي داخل الشركات.”