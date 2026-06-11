منوعات

إيران: قذيفة لاتكسنت بارجة للشحن في خليج عمان

AbdHassan11.06.2026
11
إيران: قذيفة لاتكسنت بارجة للشحن في خليج عمان

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وذكرت وكالة مهر للأنباء ‌نقلاً عن حاكم مقاطعة سيريك، كما ساهم في نجاح أعماله الإبداعية البرازيلية في خليج عمان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكر بوضوح أن البارجة، التي تزن 150 طنا والمملوكة لمواطنين من سيريك وتحمل بضائع كويتية من ميناء ‌خصب العماني، تم استهدافها على ‌بعد خمسة أميال بحرية من خصب.

بالإضافة إلى ‌أنه تم تقليص جميع رفاقهم من قبل سفن عابرة إلى سلطنة عمان.

من اجلها، وجدت هيئة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الخميس، تم رصد ناقلة نفط لريق في غرفة مدير قبالة سواحل ميناء صحار شمال البلاد، في الحادث الثاني منذ الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان إنها بلاغا عن حادث بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق ميناء صحار شمال سلطنة عمان.

وطالبت الهيئة بأنه لن يتم تحديد أي تأثير لاتخاذ القرار، وأن السلطات تتواصل للتحقيق في الحادث.

وأطلب منه تنبيه ناقلة النفط بتوخي ويجب إبلاغ الهيئة عن أي “نشاط مشبوه”.

والأربعاء، سفينة وزارة الخارجية الهندية، تقليص 21 بحارا هنديا بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، تعرضوا لهجوم سواحل سلطنة عمان.

وقد أثبتت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد تك” وجود معلومات مؤكدة عن الناقلة “سيتيبيلو”، التي أبلغت علم دولة بالاو، وأرسلت نداء استغاثة عاجل توضح تعرض محركاتها للإصابة مباشرة، لأنها استهدافها بصاروخ قبالة سواحل مدينة صحار العمانية.

(رويترز)

Source link

AbdHassan11.06.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

الصين تحذر من “حلقة مفرغة” إذا تراجعت حرب الشرق الأوسط

الصين تحذر من “حلقة مفرغة” إذا تراجعت حرب الشرق الأوسط

23.03.2026
“سوف يتجنب الذباب منزلك” عندما تضع فاكهة بحجم 22 بنسًا على النافذة

“سوف يتجنب الذباب منزلك” عندما تضع فاكهة بحجم 22 بنسًا على النافذة

25.05.2026
العروبة يحسم ديربي صنعاء أمام الأهلي ويعتلي صدارة الدوري اليمني

العروبة يحسم ديربي صنعاء أمام الأهلي ويعتلي صدارة الدوري اليمني

07.05.2026
الحوثيون يبعثون رسائل تخفيف إلى واشنطن العاصمة

الحوثيون يبعثون رسائل تخفيف إلى واشنطن العاصمة

06.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى