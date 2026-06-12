يمكن أن تكون نماذج Frontier AI بمثابة مضاعفة لقوة الخصم

تعمل نماذج Frontier AI مثل Anthropic Claude وMythos وOpenAI Daybreak على تغيير معادلة الأمن السيبراني بشكل أساسي عن طريق ضغط الوقت والمهارة والحجم المطلوب لاكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها. يمكن لخصم واحد الآن أتمتة عمليات الاستطلاع، وإنشاء متغيرات استغلال، وتحليل كود المصدر، وتحويل التكوينات الخاطئة إلى أسلحة، وتكييف حملات التصيد الاحتيالي أو الهندسة الاجتماعية بسرعة الآلة. بالنسبة لرؤساء أمن المعلومات، لم تعد المشكلة تقتصر على “مخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي” فحسب، بل في ظهور خصوم مضخمين للذكاء الاصطناعي قادرين على التكرار بشكل أسرع من دورات الدفاع التقليدية.

مكافحة مخاطر وتهديدات نموذج الذكاء الاصطناعي الحدودي

في هذا المشهد المتطور، يجب على المؤسسات معالجة المخاطر والتهديدات التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال الجمع بين الخبرة البشرية والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعامل مع الأمن كوظيفة تكيفية مستمرة بدلاً من ممارسة دورية. يحتاج مدراء أمن المعلومات إلى وضع سياسات وإجراءات تشغيلية ونماذج حوكمة جديدة ليس فقط للدفاع ضد سوء استخدام الذكاء الاصطناعي الحدودي ولكن أيضًا للاستفادة بشكل استراتيجي من هذه التقنيات لتعزيز الوضع الأمني ​​العام للمؤسسة. دعونا نستكشف كيف يمكن لرؤساء أمن المعلومات التكيف لإدارة وتخفيف المخاطر الناشئة المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية.

العناصر الأساسية لاستراتيجية مكافحة المخاطر الناشئة عن نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية بشكل آمن مثل Anthropic Claude Mythos.



إدارة التعرض المستمر

يحتاج CISOs إلى التحول من المراقبة التقليدية إلى إدارة التعرض المستمر. في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت التقييمات ربع السنوية بطيئة للغاية عندما يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل أسطح الهجوم بشكل مستمر. يجب على فرق الأمان إعطاء الأولوية للاكتشاف المستمر للأصول، وإدارة سطح الهجوم الخارجي، والتحقق التلقائي من التكوين، وتنسيق التصحيح السريع المصمم خصيصًا لكيانات الذكاء الاصطناعي. ومن المهم بنفس القدر تقليص “نطاق الانفجار” للتسوية الحتمية من خلال تجزئة الثقة المعدومة، والوصول إلى أقل الامتيازات، وأوراق الاعتماد قصيرة الأجل، والحوكمة القوية للهوية. يجب أن يكون الافتراض: لو منظمة العفو الدولية يستطيع يجد عليه، سيتم استغلاله في نهاية المطاف.

هندسة الدفاع المدركة للذكاء الاصطناعي

تعكس هذه الآلية دمج نماذج التهديدات التي تركز على الذكاء الاصطناعي في SDLC وتصميم البنية التحتية. يجب أن تتضمن مسارات التطوير مراجعة التعليمات البرمجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمسح السري، وتحليل مخاطر التبعية، والتحقق الآلي من السياسة قبل النشر. التركيز على تأمين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالية الخطورة، مثل واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية والوكلاء وعمليات التكامل على نمط MCP وسير العمل المتصل بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى توسيع سطح الهجوم بشكل كبير. يحتاج المدافعون إلى تحليلات سلوكية لاكتشاف أنماط الأتمتة غير الطبيعية، وسلوك الاستطلاع المستقل، والحركة الجانبية بسرعة الآلة.

حوكمة سطح الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطر الاختراق

يجب أن يدرك مدراء تكنولوجيا المعلومات أن الحوكمة السطحية للذكاء الاصطناعي والمرونة هي متطلبات استراتيجية بالغة الأهمية، وليست تمارين للامتثال. يجب أن تحكم سياسات الأمان استخدام النماذج الرائدة، واعتماد Shadow AI، وتحليل الاستخدام الفوري، وتكامل الذكاء الاصطناعي التابع لجهات خارجية، وأذونات الوكيل. يجب على CISOs اعتماد استراتيجية التحول إلى اليسار لاكتشاف الثغرات الأمنية، وذلك باستخدام نفس الفئة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أي نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية، للكشف عن سطح الهجوم الذي يمكن للخصوم استغلاله. في الوقت نفسه، يجب على المؤسسات الاستعداد من الناحية التشغيلية للانتهاكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تمارين الطاولة، ومحاكاة الفريق الأحمر للذكاء الاصطناعي، وسيناريوهات اختراق سلسلة التوريد، وخطط الاستجابة للحوادث التي تفترض أن الخصوم يمكنهم التكيف ديناميكيًا أثناء عملية الاقتحام. ويتمثل التحول الرئيسي في العقلية في أن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة هي بمثابة مسرعات تعيد تشكيل سرعة الصراع السيبراني وحجمه وعدم تناسقه.

الاستجابة السريعة بافتراض الكشف عن سرعة الذكاء الاصطناعي

النافذة بين اكتشاف الثغرات واستغلالها آخذة في التضييق. يجب أن يفهم مدراء تكنولوجيا المعلومات احتياجات عملية التصحيح والاستجابة ويفترضون أنه يمكن استخدام الثغرات الأمنية الخطيرة كسلاح خلال 24 ساعة من الكشف عنها، أو حتى قبل ذلك. إن الاعتماد على دورات التصحيح البطيئة، أو الفرز اليدوي، أو المراجعات الأمنية الدورية ليس قابلاً للتطبيق عندما يتمكن الخصوم من أتمتة عمليات الاستطلاع، والتسليح، والاستغلال بسرعة الآلة. يتطلب الوقت نماذج أمنية للاستجابة السريعة تتضمن أدلة تشغيل للاستجابة موضوعة مسبقًا، وتحديد الأولويات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبنيات مرنة قادرة على احتواء التسوية بسرعة. من الناحية العملية، يجب على مسؤولي أمن المعلومات أن يفترضوا أنه بمجرد ظهور نقطة الضعف، يمكن للأعداء الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي تشغيلها بسرعة قبل أن تتمكن الدفاعات التقليدية من الرد.

إعادة تشكيل الوصول المميز لكيانات الذكاء الاصطناعي

نحن نشهد تطور حلول الذكاء الاصطناعي التي تستخدم العوامل النشطة للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات والبنية التحتية وسير العمل وبيانات المؤسسة. يجب على CISOs إعادة تشكيل نموذج الوصول إلى الامتيازات لكيانات الذكاء الاصطناعي الديناميكية، مثل الوكلاء. تتطلب المنظمات نماذج وصول محددة النطاق ومدركة للهوية ومحددة زمنيًا ومصممة خصيصًا لكيانات الذكاء الاصطناعي التي تصل إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية. وهذا يعني تطبيق مبادئ الثقة المعدومة على عملاء الذكاء الاصطناعي، والتحقق المستمر من صحة تصرفاتهم، ومراقبة الانحرافات السلوكية، وفرض ضوابط دقيقة على البيانات والأنظمة والعمليات التي يمكنهم الوصول إليها. مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية ووكلاء الذكاء الاصطناعي، لم تعد إدارة الوصول المميز تقتصر فقط على تأمين المسؤولين البشريين؛ بل يتعلق الأمر بإدارة الكيانات التي تحركها الآلات والتي تعمل على نطاق واسع وبسرعة.