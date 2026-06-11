بدعم سعودي.. تدشين مشروع لحفر ثلاث آبار تعزيز فوائد المياه في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دشن محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مشروع حفر ثلاث آبارت مياه أمان في وادي شرق بغداد، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، في خطوة مهمة إلى مصادر تعزيز المياه وإمدادات المياه المتطورة بالمحافظة.

وابتعدت خلال التدشين على عناصر المشروع الفنية ومراحل تنفيذه، حيث التزمت الطاقة المشتركة للآبار الثلاثة نحو 50 متراً بشكل جماعي، بما في ذلك دعم مجموعة متنوعة من المياه وتلبية الاحتياجات المتنوعة المتنوعة في المناطق المختلفة.

وأشاد شمسان بدعم التعذيب والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمحافظة تعز عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمناً التوجهات الأخوية للمملكة وقيادتها في مساندة اليمن المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف الليلات.

وهذا المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع المياه بشكل مبسط، وسيساهم بشكل كامل من أجل مستوى الخدمات الأساسية، بشكل مؤكد على أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الملحة المتنوعة وتعزيز جهود التنمية المحلية.

كما عبرت عن موافقته على تعاون أبناء منطقة دوداوهم في تهيئة الظروف المناسبة للبدء في تنفيذ المشروع، بما في ذلك دلالة شراكة المجتمع في نجاح المشاريع الخدمية والنموية وتهدف إلى تحقيقها.