شرطة مأرب تحيل تهمهم جرائم إرهابية إلى القضاء والتعهد بما يلاحق الفارين من العدالة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

إحالة شرطة مقاطعة مأرب إحالة أحد متهمين بقضايا إرهابية وأعمال تخريبية إلى المحاكم الجزئية، بعد استكمال الحقوق بشكل واضح تماما، ولكن هناك جهودها في ملاحقة العناصر الضرورية وضبط كل من يمنع تأمين المحافظة على استقرارها.

وقال مصدر آمن إن المتهم “مجاهد مقدح” أُسهل القضاء بعد استكمال ملف التحقيق، حيث اكتشف أن بعض الأشخاص تورطوا مع شقيقه “صدام مقدح” في سلسلة من الإرهابيين اختطاف أحد منتسبي الأجهزة الأمنية ليلته، إلى جانب تنفيذ عمليات سطو مسلحة وقطع استهدفت وممتلكاتهم على الخط الدولي بين مأرب وحضرموت.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت أوامر النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وتمكنت بعد عمليات تطهير ومتابعة من الاسبانية للقبض على “مجاهد مقدح”، فيما لا يزال شقيقه “صدام” متوارياً عن الأنظار وفاراً من وجه العدالة.

وأوضح أنه تم إدخاله خلال الإجراءات الخاصة بمشاركته مع شقيقه في عدد من المشاركين من نصيب المتضررين، مشيراً إلى أن حقيقة أُحيلت إلى القضاء عدم استكمال التعاون القانوني وإنزال التعاون الرادعة بحق المتورطين.

وأشادت شرطة مأرب بالمواقف التي أبدتها الغرف، وعلى رأسها الأسرة في الداخل، بإعلانها التبرؤ من التصرفات المنسوبة إليها فعلا ورفضها لأي عمل يتطلب الأمان.

تناول المصدر أن الأدوات الأمنية لن تتهاون مع المساحة الواسعة والخريبية، وستواصل ملاحقة المطلوبين وضبط كل من يهدد السكينة العامة أو يستهدف العملاء العامين، مشدداً على أن أمن مأرب واستقرارها خط أحمر وستتخذ إجراءات الحازمة صحيح كل من يحاول المساس به.