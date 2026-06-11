منوعات

شرطة مأرب تحيل تهمهم جرائم إرهابية إلى القضاء والتعهد بما يلاحق الفارين من العدالة

AbdHassan11.06.2026
14
شرطة مأرب تحيل تهمهم جرائم إرهابية إلى القضاء والتعهد بما يلاحق الفارين من العدالة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

إحالة شرطة مقاطعة مأرب إحالة أحد متهمين بقضايا إرهابية وأعمال تخريبية إلى المحاكم الجزئية، بعد استكمال الحقوق بشكل واضح تماما، ولكن هناك جهودها في ملاحقة العناصر الضرورية وضبط كل من يمنع تأمين المحافظة على استقرارها.

وقال مصدر آمن إن المتهم “مجاهد مقدح” أُسهل القضاء بعد استكمال ملف التحقيق، حيث اكتشف أن بعض الأشخاص تورطوا مع شقيقه “صدام مقدح” في سلسلة من الإرهابيين اختطاف أحد منتسبي الأجهزة الأمنية ليلته، إلى جانب تنفيذ عمليات سطو مسلحة وقطع استهدفت وممتلكاتهم على الخط الدولي بين مأرب وحضرموت.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت أوامر النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وتمكنت بعد عمليات تطهير ومتابعة من الاسبانية للقبض على “مجاهد مقدح”، فيما لا يزال شقيقه “صدام” متوارياً عن الأنظار وفاراً من وجه العدالة.

وأوضح أنه تم إدخاله خلال الإجراءات الخاصة بمشاركته مع شقيقه في عدد من المشاركين من نصيب المتضررين، مشيراً إلى أن حقيقة أُحيلت إلى القضاء عدم استكمال التعاون القانوني وإنزال التعاون الرادعة بحق المتورطين.

وأشادت شرطة مأرب بالمواقف التي أبدتها الغرف، وعلى رأسها الأسرة في الداخل، بإعلانها التبرؤ من التصرفات المنسوبة إليها فعلا ورفضها لأي عمل يتطلب الأمان.

تناول المصدر أن الأدوات الأمنية لن تتهاون مع المساحة الواسعة والخريبية، وستواصل ملاحقة المطلوبين وضبط كل من يهدد السكينة العامة أو يستهدف العملاء العامين، مشدداً على أن أمن مأرب واستقرارها خط أحمر وستتخذ إجراءات الحازمة صحيح كل من يحاول المساس به.

Source link

AbdHassan11.06.2026
14
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يبدأ Luke Littler وظيفته الثانية جنبًا إلى جنب مع لعبة رمي السهام أثناء محاولته وضع علامة تجارية على عبارة | أخرى | رياضة

يبدأ Luke Littler وظيفته الثانية جنبًا إلى جنب مع لعبة رمي السهام أثناء محاولته وضع علامة تجارية على عبارة | أخرى | رياضة

28.03.2026
برازيلية تستدرج يمنيين بمعاملات مالية قوية ضد أوكرانيا

برازيلية تستدرج يمنيين بمعاملات مالية قوية ضد أوكرانيا

18.05.2026
روني أوسوليفان يشرح نفسه بعد ما فعله في خلفية برنامج بي بي سي | أخرى | رياضة

روني أوسوليفان يشرح نفسه بعد ما فعله في خلفية برنامج بي بي سي | أخرى | رياضة

26.04.2026
طلب من الجميع صب 100 مل من غسول الفم في الغسالة

طلب من الجميع صب 100 مل من غسول الفم في الغسالة

11.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى