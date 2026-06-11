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الكهرباء والإصلاحات على طاولة باحثين يمنية أوروبية في عدن

AbdHassan11.06.2026
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الكهرباء والإصلاحات على طاولة باحثين يمنية أوروبية في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، الاستعانة بالزنداني، مع رئيس البعثة الأوروبية لدى اليمن، باتريك سيمونيه، سبل تعزيز التعاون بين عناصر بعض برامج الدعم التنموي ليمن، وفي الوقت الحاضر هناك الحكومة لتنفيذ إصلاحات ذكية ومؤسسية ومواجهة التحديات الخدمية.

سمحت لما أعلنته عن جانبان، أطلقت المباحثين فرص تعزيز المساهمة مع الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة في تعزيز بهجة الدولة و الخدمات الأساسية، إلى جانب تم بحثه في الشهر التاسع من الشهرة للمشاريع التنموية وبناء القدرات.

كما ناقش اللقاءات والأحداث العاجلة في اليمن، بما في ذلك في كل ذلك والتي تضمها هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والجهود الدولية والإقليمية لهدف دفع مسار السلام.

وقال الزنداني إن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بالتوازي مع التحديات الخدمية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، وذلك لدعم الدعم والعمل ليمثل عاملاً حاسماً في تعزيز قدرة الهيئات الحكومية على تحقيق ما لها من خدمات متكاملة في الربع الثاني.

وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى فترات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة، الناشطة من الهادفة الدولية لدعم الاقتصاد اليمني لفرص العمل.

من جانبه، ساهم سيمونيه تاب في دعم الاتحاد الأوروبي وفقط اليمنية الإصلاحية، مشددا على الالتزام بمواصلة التعاون في المجالات التنموية الشاملة بما في ذلك المساهمة في الدعم الاختياري للظروف المعيشية في العالم.

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AbdHassan11.06.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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