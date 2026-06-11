شرطة تعز تحقق أعلى معدل للجرائم وتنجز 42 ألف خدمة خلال شهر مايو

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقالت شرطة محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) إنها تستطيع ضبط 97% من أفرادها خلال شهر مايو 2026، في مؤشر الأداء الجيد في إحدى أكبر المحافظات اليمنية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الشرطة، فقد تم تسجيل 488 جريمة للأطفال جنائية خلال الشهر، في حين أن عدد الأجهزة الأمنية القبض على 596 مشتبهاً بهم ومشاكل المستكملة إلى محاكم المحاكم.

ولذلك فإن الشرطة تمكنت من البحث عن أشياء مختلفة وتوصلت إلى نسبة تصل إلى 93%.

ومن خلال مجموعة واسعة من المهام الأمنية، قالت السلطات إن الإدارة والإدارات التابعة لها أنجزت أكثر من 42 ألف متنوع من الخدمات خلال الفترة نفسها، لعرض خدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور.