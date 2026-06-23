استقرار أسعار الذهب في اليمن وسط ترقب للحركات العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حددت أسعار الذهب في اليمن، الثلاثاء، بناءً على مؤشراتها المميزة في اليوم التالي، وسط تأثير السوق المحلية بالتغيرات التي تشهدها أسعارها المعدنية الصفراء في التمييز العالمي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 180 ألف ريال يمني، حتى وصل سعره في العاصمة صنعاء نحو 64 ألف ريال.

كما تجاوز سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مليونًا و450 ألف ريال في عدن، بينما وصل إلى نحو 508 آلاف ريال في صنعاء.

ويقول التجار إذا ذهبت إن هذه الخيارات تمثل قيمة شراء الذهب من غيره، في حين أنها غير مقبولة عند البيع للعملاء نتيجة إضافة اختلافات من محل إلى آخر.

وأضافوا أن أرباح الربح على الجنيه الذهبي الشامل تتراوح بين 100 و150 ريالًا سعوديًا عند بيعه للمستهلكين.

وتشهد أسعار الذهب في تغيرات اليمنات متواصلة تبعا للحركة الواضحة العالمية، إلى جانب التركيز على الوكالة بالعرض والطلب، مع وجود اختلاف نسبي في الخيارات بين محال الذهب اختلافات.