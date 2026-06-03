قصف حوثي عنيف يستهدف الأفراد في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وتضمنت شمال مدينة تعز، (جنوب غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، لقصف عنيف بالمدفعية من قبل الحوثيين.

مصادر محلية أن الاستهداف يستهدف المنازل في منطقة القرية السياحية الشهيرة عصيفرة شمال مدينة تعز، بعد قصف هاون خلفت الأضرار الكبيرة.

وأوضح بوضوح أن القوات الحوثية المتمركزة في التباب تقع شمال المدينة والمطلة على الوحدات السكنية التي شنت قصفاً على المنازل.

وتفترض الجماعة حصارًا على مدينة تعز منذ سنوات عديدة، ويعاني من المعاناة في توفير الاحتياجات الأساسية.