منوعات

قصف حوثي عنيف يستهدف الأفراد في تعز

AbdHassan03.06.2026
17
قصف حوثي عنيف يستهدف الأفراد في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وتضمنت شمال مدينة تعز، (جنوب غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، لقصف عنيف بالمدفعية من قبل الحوثيين.

مصادر محلية أن الاستهداف يستهدف المنازل في منطقة القرية السياحية الشهيرة عصيفرة شمال مدينة تعز، بعد قصف هاون خلفت الأضرار الكبيرة.

وأوضح بوضوح أن القوات الحوثية المتمركزة في التباب تقع شمال المدينة والمطلة على الوحدات السكنية التي شنت قصفاً على المنازل.

وتفترض الجماعة حصارًا على مدينة تعز منذ سنوات عديدة، ويعاني من المعاناة في توفير الاحتياجات الأساسية.

Source link

AbdHassan03.06.2026
17
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

هجمات إيرانية ضد دول الخليج والدفاعات تهاجم لجزيرة وميسيّرات

هجمات إيرانية ضد دول الخليج والدفاعات تهاجم لجزيرة وميسيّرات

18.03.2026
سكان صنعاء يخشون التبعيات بعد الحوثيين في “حرب إيران”

سكان صنعاء يخشون التبعيات بعد الحوثيين في “حرب إيران”

07.04.2026
موقف روني أوسوليفان من قضية كبار السن في العالم بعد إجراء الطوارئ | أخرى | رياضة

موقف روني أوسوليفان من قضية كبار السن في العالم بعد إجراء الطوارئ | أخرى | رياضة

09.05.2026
تلميح اعتزال أوسوليفان بينما تكتب الأسطورة بطل العالم الآخر | أخرى | رياضة

تلميح اعتزال أوسوليفان بينما تكتب الأسطورة بطل العالم الآخر | أخرى | رياضة

28.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى