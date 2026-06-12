تعمل Shure وZoom على تطوير التعاون من خلال مساحات عمل مرنة

تعمل شركة Shure، مزود حلول التعاون في مكان العمل، على تعزيز التزامها تجاه العملاء من خلال توفير “حلول غرف اجتماعات موثوقة وقابلة للتطوير والتي يمكن توحيدها بسهولة عبر مساحات عمل Zoom والتعليم العالي” مع إطلاق IntelliMix Collaboration Portfolio.

ومن خلال وضع عملية الإطلاق في منظورها الصحيح، أشارت Shure إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتعاون، فإن معظم المؤسسات الكبيرة تستخدم كلاً من Microsoft Teams وZoom عبر الأقسام وسير العمل والمناطق، مما يجعل قابلية التشغيل البيني أكثر أهمية من توحيد المعايير على منصة واحدة. علاوة على ذلك، يعتقد الشركاء أنهم يعملون في عالم لم يعد يُنظر فيه إلى Microsoft Teams وZoom كخيار إما/أو.

تم تصميم هذه العروض لدعم “الدور المتنامي للتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي” في الاجتماعات والتعلم، وتُعزى إلى تمكين التقاط الصوت “المتسق وعالي الجودة” لدعم مدخلات أكثر دقة في Zoom AI. يُقال إن هذه الحلول معًا تمنح فرق تكنولوجيا المعلومات ومحترفي الوسائل السمعية والبصرية (AV) مجموعة متنوعة من الخيارات للنشر السريع في الغرف القياسية ووحدات البناء المرنة للمساحات المعقدة.

تعد Shure واحدة من المزودين القلائل الذين يتمتعون بعمليات تكامل معتمدة عبر كل من Microsoft Teams وZoom، وهو ما تعتقد أنه يمنحها رؤية فريدة حول كيفية قيام المؤسسات ببناء بيئات اجتماعات لا تعتمد على النظام الأساسي. ومن خلال الحلول المشتركة، يُنظر إلى العملاء على أنهم قادرون على الاستفادة من الأمان على مستوى المؤسسات للاجتماعات والمحاضرات والتعاون في Zoom.

قال واين دريجرز، مدير التحالفات الإستراتيجية في Shure: “توفر شراكتنا العميقة مع Zoom الأساس للمؤسسات والمعلمين لبناء بيئات حديثة تتطور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التقيد به”. “يبدأ الاتصال الموثوق والمدعوم بالذكاء الاصطناعي بالثقة، ونريد أن نضمن أن تشعر المؤسسات بالثقة عند نشر البنية التحتية الأساسية التي تمكنها.”

وأضاف جيف سميث، رئيس منتج مكان العمل في Zoom: “يتطلب مستقبل العمل مساحات ذكية ومتصلة ومصممة لعصر الذكاء الاصطناعي. تعمل مجموعة التعاون IntelliMix من Shure على تضخيم قوة غرف Zoom من خلال صوت واضح ومتسق يدفع قدرات Zoom AI الأساسية عبر أي غرفة وأي بيئة.”

توفر محفظة التعاون IntelliMix مجموعة أدوات IntelliMix Room Kit ونظام IntelliMix Foundation System لغرف التكبير/التصغير. مع IntelliMix Room Kits ونظام IntelliMix Foundation System، يُقال إن المؤسسات قادرة على الحصول على حل معتمد ومتماسك ومتكامل، مدعوم بشراكة قوية ودعم عالمي شامل وتكنولوجيا جاهزة للمستقبل.

يشتمل نظام Shure IntelliMix Foundation على “الحوسبة الأولى من نوعها في الصناعة” المزودة بغرفة IntelliMix Room المدمجة برنامج DSP، إلى جانب لوحة لمس بديهية. تم تصميم الحوسبة لتقليل أو استبدال الحاجة إلى مكونات DSP خارجية مع تقديم صوت “استثنائي” لغرف الصوت والفيديو “المتطورة للغاية”.

بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات التي ترغب في النشر المباشر وقابلية التوسع عبر مساحات الاجتماعات القياسية، قالت Shure إن العملاء لديهم خيار اختيار مجموعة IntelliMix Room Kit المفضلة لديهم والتي تم تكوينها مسبقًا، والتي تتضمن نفس لوحة الحوسبة واللمس، وميكروفون مصفوفة السقف MXA902 ومكبر الصوت، وكاميرا ذكية من Huddly.

من خلال التزويد بدون لمس، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات اختيار عمليات النشر بناءً على حجم الغرفة – سواء كانت مساحة صغيرة تتطلب ميكروفونًا وكاميرا واحدة فقط، أو غرفة أكبر تتطلب مناطق تغطية مختلفة وخيارات كاميرات متعددة.

باستخدام ShureCloud أو Zoom Device Management، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات ومحترفي AV مراقبة الأنظمة وإدارتها وتحديثها عن بُعد في الوقت الفعلي للمساعدة في تقليل الحمل التشغيلي وتبسيط سير عمل تكنولوجيا المعلومات.