يقترح الاتحاد الأوروبي توسيعًا مدعومًا بالتكنولوجيا لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لمضاعفة ميزانية وكالة الشرطة الأوروبية، يوروبول، مما يمنحها صلاحيات جديدة لجمع وتبادل البيانات الشخصية وتمويل زيادة هائلة في نشر الوكالة للتكنولوجيا.

وبموجب المقترحات، التي ستؤدي إلى مضاعفة تمويل يوروبول إلى 3 مليارات دولار، من المقرر أن تقوم وكالة الشرطة بتطوير قدرات تكنولوجية متقدمة تسمح لها بمشاركة البيانات مع قوات الشرطة الأوروبية والتعاون في الوقت الفعلي.

وسيتضمن أيضًا إعادة كتابة تفويض يوروبول لمنحها حرية أكبر في جمع وتبادل البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يشتبه في ارتكابهم جريمة، مما يضعها على مسار تصادمي مع جماعات حقوق الإنسان والخصوصية.

ينشئ اقتراح الاتحاد الأوروبي (EU) مساحة بيانات مشتركة للشرطة يتم بناؤها على البنية التحتية السحابية لليوروبول والتي ستوفر لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بيئة تشغيل مشتركة للتعاون في التحقيقات عبر الحدود.

سيتمكن المحققون من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تبادل المعلومات وإجراء تحليل مشترك والتواصل بشكل آمن في الوقت الفعلي وتطوير “صورة عملياتية مشتركة” للشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود.

مساحة البيانات المشتركة للشرطة إن مساحة البيانات المشتركة للشرطة، المدعومة بالأدوات التحليلية التي طورتها يوروبول، ستسهل تحديد الروابط بين التحقيقات، وكشف الشبكات الإجرامية وتنسيق العمل عبر بلدان متعددة، وفقًا لصحيفة حقائق نشرتها المفوضية الأوروبية. وجاء في التقرير أن “مساحة البيانات المشتركة للشرطة تمثل خطوة كبيرة نحو بنية أمنية أوروبية أكثر اتصالاً وأمانًا ومرونة”. وتدعو المقترحات أيضًا إلى إنشاء مركز للتكنولوجيا والابتكار يدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مشاريع البحث والتطوير المشتركة في مجال القدرات الشرطية. وتقترح المفوضية أيضًا تحديث لائحة حماية البيانات لمؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي للسماح “بتعاون أكثر فعالية” عبر مؤسسات العدالة الجنائية في الاتحاد الأوروبي. كما أنه سيعزز ولاية وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، يوروجست، وسيسهل على الدول الأعضاء التقدم بطلب للحصول على أوامر التحقيق الأوروبية لجمع الأدلة الجنائية من الدول الأعضاء الأخرى. وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، إن الإجراءات ستسمح ليوروبول بالرد بشكل أسرع على المجرمين الذين يعملون عبر الإنترنت. وأضافت: “بمقترحات اليوم، نعمل على تعزيز يوروبول ويوروجست حتى تتمكن أوروبا من الاستجابة بشكل أسرع، بما في ذلك في مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، وتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية، وتقديم المجرمين إلى العدالة بشكل أكثر كفاءة”.

اليوروبول ينتقد انتهاكات الخصوصية وقد انتقد المشرف الأوروبي على حماية البيانات اليوروبول مرارا وتكرارا لتجاوزه نطاق اختصاصه القانوني، من خلال جمع ومعالجة البيانات في انتهاك لقوانين حماية البيانات، بما في ذلك جمع البيانات عن الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بالإجرام. كشف تحقيق أجرته كل من Computer Weekly وCorrectiv وSolomon أن اليوروبول قام بتخزين بيتابايت من البيانات المتعلقة بالجريمة على شبكة عملت لسنوات دون تدقيق من الجهات التنظيمية، على الرغم من العيوب الكبيرة في الخصوصية والأمن. وفي وقت لاحق، كتب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفهم بشأن فشل “الحوكمة المنهجية” في اليوروبول، ووكالة خفر الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس. وقد وضعت المقترحات الأخيرة الاتحاد الأوروبي على مسار تصادمي مع مجموعات الحملات التي تشير إلى أنه في ظل التغييرات المقترحة، فإن تدابير حماية البيانات الأضعف تعني أنه يمكن لأي شخص تخزين بياناته الشخصية ومعالجتها بواسطة يوروبول.