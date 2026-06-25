يقترح الاتحاد الأوروبي توسيعًا مدعومًا بالتكنولوجيا لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)
كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لمضاعفة ميزانية وكالة الشرطة الأوروبية، يوروبول، مما يمنحها صلاحيات جديدة لجمع وتبادل البيانات الشخصية وتمويل زيادة هائلة في نشر الوكالة للتكنولوجيا.
وبموجب المقترحات، التي ستؤدي إلى مضاعفة تمويل يوروبول إلى 3 مليارات دولار، من المقرر أن تقوم وكالة الشرطة بتطوير قدرات تكنولوجية متقدمة تسمح لها بمشاركة البيانات مع قوات الشرطة الأوروبية والتعاون في الوقت الفعلي.
وسيتضمن أيضًا إعادة كتابة تفويض يوروبول لمنحها حرية أكبر في جمع وتبادل البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يشتبه في ارتكابهم جريمة، مما يضعها على مسار تصادمي مع جماعات حقوق الإنسان والخصوصية.
ينشئ اقتراح الاتحاد الأوروبي (EU) مساحة بيانات مشتركة للشرطة يتم بناؤها على البنية التحتية السحابية لليوروبول والتي ستوفر لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بيئة تشغيل مشتركة للتعاون في التحقيقات عبر الحدود.
سيتمكن المحققون من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تبادل المعلومات وإجراء تحليل مشترك والتواصل بشكل آمن في الوقت الفعلي وتطوير “صورة عملياتية مشتركة” للشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود.
مساحة البيانات المشتركة للشرطة
إن مساحة البيانات المشتركة للشرطة، المدعومة بالأدوات التحليلية التي طورتها يوروبول، ستسهل تحديد الروابط بين التحقيقات، وكشف الشبكات الإجرامية وتنسيق العمل عبر بلدان متعددة، وفقًا لصحيفة حقائق نشرتها المفوضية الأوروبية.
وجاء في التقرير أن “مساحة البيانات المشتركة للشرطة تمثل خطوة كبيرة نحو بنية أمنية أوروبية أكثر اتصالاً وأمانًا ومرونة”.
وتدعو المقترحات أيضًا إلى إنشاء مركز للتكنولوجيا والابتكار يدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مشاريع البحث والتطوير المشتركة في مجال القدرات الشرطية.
وتقترح المفوضية أيضًا تحديث لائحة حماية البيانات لمؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي للسماح “بتعاون أكثر فعالية” عبر مؤسسات العدالة الجنائية في الاتحاد الأوروبي.
كما أنه سيعزز ولاية وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، يوروجست، وسيسهل على الدول الأعضاء التقدم بطلب للحصول على أوامر التحقيق الأوروبية لجمع الأدلة الجنائية من الدول الأعضاء الأخرى.
وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، إن الإجراءات ستسمح ليوروبول بالرد بشكل أسرع على المجرمين الذين يعملون عبر الإنترنت.
وأضافت: “بمقترحات اليوم، نعمل على تعزيز يوروبول ويوروجست حتى تتمكن أوروبا من الاستجابة بشكل أسرع، بما في ذلك في مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، وتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية، وتقديم المجرمين إلى العدالة بشكل أكثر كفاءة”.
اليوروبول ينتقد انتهاكات الخصوصية
وقد انتقد المشرف الأوروبي على حماية البيانات اليوروبول مرارا وتكرارا لتجاوزه نطاق اختصاصه القانوني، من خلال جمع ومعالجة البيانات في انتهاك لقوانين حماية البيانات، بما في ذلك جمع البيانات عن الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بالإجرام.
كشف تحقيق أجرته كل من Computer Weekly وCorrectiv وSolomon أن اليوروبول قام بتخزين بيتابايت من البيانات المتعلقة بالجريمة على شبكة عملت لسنوات دون تدقيق من الجهات التنظيمية، على الرغم من العيوب الكبيرة في الخصوصية والأمن.
وفي وقت لاحق، كتب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفهم بشأن فشل “الحوكمة المنهجية” في اليوروبول، ووكالة خفر الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس.
وقد وضعت المقترحات الأخيرة الاتحاد الأوروبي على مسار تصادمي مع مجموعات الحملات التي تشير إلى أنه في ظل التغييرات المقترحة، فإن تدابير حماية البيانات الأضعف تعني أنه يمكن لأي شخص تخزين بياناته الشخصية ومعالجتها بواسطة يوروبول.
دورة تصادمية مع جماعات حقوق الإنسان
وقالت مجموعة الحملة، “Protect Not Surveil”، وهي تحالف من مجموعات حقوق الإنسان والخصوصية، إن التفويض ينص على التحميل التلقائي والمنهجي للمعلومات التي تتبادلها وتديرها قوات الشرطة الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين تصل أوروبا إلى بياناتهم الشخصية.
كما تدعي المجموعات أن الاقتراح يضفي الشرعية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات غير المنظمة سابقًا من خلال إنشاء بيئة تحليلية لليوروبول، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية السحابية لليوروبول ومساحة البيانات المشتركة للشرطة.
وقال التحالف: “إن التفويض الجديد يقوض بشكل أساسي التزامات تصنيف البيانات، مما يسمح ليوروبول بمعالجة البيانات الشخصية بشكل عشوائي – بغض النظر عن بيانات صاحبها – بما في ذلك البيانات الواردة من أشخاص ليس لهم صلة بالجريمة”.
تعمل المقترحات على تعميم استخدام البيانات البيومترية لتحديد هوية الأشخاص ومراقبتهم على منصة يوروبول التحليلية من خلال خفض عتبة معالجة البيانات الحساسة، وهو ما يتعارض مع السوابق القضائية لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
سيكون يوروبول أيضًا قادرًا على المضي قدمًا في عمليات معالجة البيانات الحساسة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة مراقبة حماية البيانات الأوروبية، المشرف الأوروبي على حماية البيانات (EDPS)، إذا فشل EDPS في تقديم رأي في غضون شهرين، ويعتبر يوروبول أن العمل “عاجل وضروري”.
لن تتمتع EDPS بعد الآن بالولاية القضائية على اليوروبول عندما تنحرف عن إطارها القانوني الخاص، حيث سيتم نقل صلاحيات الرقابة إلى مسؤول داخلي لحماية البيانات في اليوروبول، حسبما تزعم المجموعات.
وقالت كلوي بيرثيليمي، كبيرة مستشاري السياسات في منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية، وأحد أعضاء الائتلاف، إن المفوضية الأوروبية كافأت سوء سلوك يوروبول من خلال مضاعفة ميزانيتها وتطبيع ممارساتها غير القانونية في مجال البيانات.
وأضافت: “إن التفويض الجديد يمنح الوكالة المارقة كل رغباتها الجامحة ويواصل تحولها إلى ثقب أسود للبيانات – ويبتلع حقوقنا الأساسية، ويقوض العدالة والسلامة والمساءلة”.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.