يوجه الرئيس اليمني باستكمال الفيلم في حادث إطلاق نار أودى بحياة مدنية وعناصر غذائية في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقال الإعلام الرسمي اليمني رئيس مجلس القيادة المعتمد عليمي أمر، يوم الجمعة، باستكمال التحقيقات في حادث خاص ناري وقع قرب مقر إقامة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن العليمي تلقى إحاطة هاتفية من حاكم عدن حول النتائج الأولية للحادث، ووجه المحاكم الصامتة بملابسه بشكل كامل وقمعه القانوني لصالح أي جهة أو شخص وثبت تقصيره أو شرعته.

ونقلت عن العليمي إشادته بسرعة السلطات المحلية السيراميكية للتعامل مع الحادث، مثنياً على جاهزية القوات الأمنية وما تطوعه من انضباط أثناء أداء مهامها.

ضمن شرطة عدن قد جاء في بيان سابق أن أحد عناصر الحراسة وعليهين بتأمين منزل المحافظين أطلق النار، ما حضر إلى متسللين عدد من أفراد الحراسة وعناصر أمنية أخرى.

وأضاف أن الطبيب سورياً وتفهمها أثناء وجودهما بالقرب من موقع الحادث.

ووفقا للشرطة، وبالطبع فإن القوات الأمنية من تطويق مطلق النار وإنهاء القتال، قبل أن يعاقبه خلال ذلك، فيما تتواصل مع المسافرين للكشف عن تفاصيل ما حدث ودوافعها.