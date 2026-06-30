أكملت سامسونج وKDDI تجربة تحسين شبكة 5G SA القائمة على الذكاء الاصطناعي

مع إعلانها أن ثمار عملهم أظهرت كيف يمكن لمنتجات الذكاء الاصطناعي (AI) تقديم فوائد في العمليات اليومية وتحقيق قفزة تحويلية في تعزيز أداء الشبكة، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن التجربة الناجحة لجهاز RAN Speed ​​Optimiser (RSO) المدعوم بالذكاء الاصطناعي على شبكة 5G المستقلة (SA) التجارية التابعة لشركة KDDI في اليابان.

أُجريت التجربة المشتركة في طوكيو وما حولها، وبدأت في أواخر عام 2025، واستمرت لعدة أشهر، وشملت مناطق حضرية وضواحي وريفية كثيفة السكان. كان يعتمد أيضًا على 100 ميجا هرتز من طيف TDD بتردد 3.7 جيجا هرتز عبر مئات الخلايا.

تم تصميم RSO المدعوم بالذكاء الاصطناعي من سامسونج لتحسين أداء الشبكة من خلال ما يوصف بأنه تحسين المعلمة المميزة لكل خلية. يُزعم أن هذا يقدم تغييرًا وتقدمًا كبيرًا، حيث ينتقل التخصيص المضبوط بالذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من النهج التقليدي على مستوى المجموعة الذي يطبق نفس إعدادات المعلمة عبر خلايا متعددة.

على النقيض من ذلك، يستخدم RSO من سامسونج نموذج التنبؤ الخاص به القائم على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات بيئة الموقع تلقائيًا والتوصية بمعلمات محسنة مصممة خصيصًا لكل خلية على حدة. يعد RSO جزءًا من مجموعة عمليات شبكة Samsung CognitiV (NOS)، وهي مجموعة متنوعة من عروض أتمتة الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.

وفي معرض حديثها عن الاختبارات ونتائجها، قالت سامسونج إن تنوع بيئات حركة المرور والشبكات يسمح بإجراء تدريب قوي على نماذج الذكاء الاصطناعي عبر ظروف العالم الحقيقي. خلال ساعات الذروة، يُقال إن RSO من سامسونج قد حقق متوسط ​​زيادة بنسبة 31% في إنتاجية الوصلة الهابطة 5G عبر المنطقة التجريبية الإجمالية، مع وصول المكاسب إلى زيادة قصوى قدرها 52% في المناطق الحضرية الكثيفة.

بالإضافة إلى ما وصفوه بمكاسب الأداء “الكبيرة”، أصر الشركاء على أن التجربة سلطت الضوء على إمكانات وفعالية الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين تحسين الشبكة بشكل أكثر دقة وتكيفًا في البيئات التجارية.

وقال الشركاء إنه من خلال المضي قدمًا، يمكنهم إفادة المشغلين من خلال التكيف تلقائيًا مع الظروف المتغيرة عبر سيناريوهات الشبكة المختلفة، مما يسمح بتقليل التدخل اليدوي وزيادة كفاءة التكلفة. بالنسبة للمستخدمين، يعني هذا اتصالات أسرع وأكثر موثوقية، سواء كانوا يقومون ببث مقاطع الفيديو أو تصفح الويب أو إجراء المكالمات.

وبناءً على النتائج التي تم تحقيقها في التجربة، تخطط سامسونج وKDDI لمواصلة تقييم تقنيات التحسين القائمة على الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الشبكات التجارية الأوسع. إن تعاون الشركتين في عمليات نشر الشبكة الافتراضية بالكامل يوفر لشركة KDDI أساسًا مثاليًا للتقدم نحو عمليات الشبكة الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقال كازوهيرو فوروهاتا، كبير مسؤولي الشبكات في شركة KDDI: “من خلال الجمع بين خبرة KDDI المتراكمة في مجال ابتكار الشبكات والقيادة التقنية لشركة Samsung، تثبت هذه التجربة الميدانية أن الضبط الفردي للخلايا – وهو تحدي طويل الأمد في الصناعة – أصبح الآن حقيقة واقعة من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي”. “للمضي قدمًا، سنظل ملتزمين بدفع حدود التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل الارتقاء المستمر بتجربة الشبكة لعملائنا.”

وقال جون مون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير لأعمال الشبكات في شركة سامسونج للإلكترونيات: “تواصل سامسونج مساعدة المشغلين مثل KDDI على بناء شبكات ذكية وفعالة من خلال نسج الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.”

“منذ عام 2024، قمنا باختبار وتدريب تقنية RSO المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وقد أظهرنا تقدمًا مذهلاً في قدراتها. وقد أوضحت هذه التجربة مع KDDI كيف يمكن لابتكار سامسونج المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يحقق تحسينًا متقدمًا للشبكات التجارية الحية مع تسهيل الاتصال الثابت والسلس في مجموعة من بيئات الشبكات المختلفة. “

تشتمل محفظة Samsung Networks 5G على شبكات RAN وvRAN وOpen RAN وAI-RAN والسحابة الأصلية لخدمات الشبكات الخاصة وأدوات التشغيل الآلي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.