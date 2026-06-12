أيقونة السنوكر التي كانت لها فضيحة مرافقة تتصدر عناوين الأخبار 35 نجمة في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك | أخرى | رياضة

الملك تشارلز

تم تكريم شون ميرفي بوسام الإمبراطورية البريطانية في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك تشارلز لخدماته للسنوكر والأعمال الخيرية.

ظهر مورفي لأول مرة في لعبة السنوكر عام 1998 ولا يزال أحد عظماء هذه الرياضة. تحول إلى الاحتراف عندما كان عمره 15 عامًا، وأذهل العالم في عام 2005 عندما أصبح ثاني لاعب مؤهل يفوز ببطولة العالم، حيث رفع كأس Crucible عندما كان عمره 22 عامًا فقط.

اشتهر اللاعب الإنجليزي بلعبه الطويل المدمر وحركاته الرائعة، وقد عزز إرثه من خلال الانضمام إلى مجموعة النخبة من الفائزين بـ Triple Crown، وحصل على بطولة المملكة المتحدة في عام 2008 وبطولة الماسترز في عامي 2015 و2025.

هداف غزير الإنتاج يحمل ثلاثة عشر لقبًا في التصنيف تحت حزامه، كما أن عودته المهنية الأخيرة ونقد بي بي سي يضمنان استمرار تأثيره حتى اليوم.

ومع ذلك، فإن حياته خارج الطاولة كانت في كثير من الأحيان في دائرة الضوء. الرجل البالغ من العمر 43 عامًا مخطوب لخطيبته الثالثة وكان متورطًا سابقًا في فضيحة مرافقة.

في الليلة التي سبقت نهائي بطولة العالم الثانية له، ضد جون هيغينز، أمضى مورفي الليلة مع مرافقة، وهو ما أكده مديره آنذاك براندون باركر. ومع ذلك، نفى أي مزاعم بالخيانة الزوجية، وأصر معسكره على أنه لم يمارس الجنس مع المرأة.

القائمة الكاملة لـ 35 نجمًا رياضيًا في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك أدناه

خسر شون ميرفي نهائي بطولة العالم 2026 بنتيجة 18-17

كيفن سينفيلد، CBE، مدرب فريق اتحاد الرجبي الإنجليزي، لاعب سابق في دوري الرجبي لبريطانيا العظمى وإنجلترا وليدز رينوس، وجامع تبرعات، لخدمات دوري الرجبي واتحاد الرجبي ومجتمع MND، أولدهام.

قائد وسام الإمبراطورية البريطانية (CBE)

نيل فوكس، MBE، لاعب ومدرب سابق في دوري الرجبي، لخدماته لدوري الرجبي وللمجتمع في غرب يوركشاير، ويكفيلد.

إيفا راوزينج، مؤسس Alborada Trust، للخدمات الخيرية والرفق بالحيوان وسباق الخيل وسلالة الدم، نيوماركت.

ضابط وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE)

ديفيد دين، MBE، مؤسس مشروع التوأمة ونائب رئيس مجلس إدارة أرسنال السابق والمالك المشارك للخدمات لكرة القدم والأعمال الخيرية، لندن.

لوك دونالد، MBE، لاعب غولف وكابتن كأس رايدر في أوروبا، لخدمات الغولف في الخارج.

كلير هالستيد، مؤخرًا رياضي وإداري ومتطوع لخدمات المبارزة، لندن.

شون ميرفي، لاعب سنوكر، لخدمات السنوكر والجمعيات الخيرية، ليفربول.

إيان روبرتسون، مذيع، لخدمات اتحاد الرجبي والبث، نورويتش.

إميلي سكارات، MBE، مركز إنجلترا السابق والظهير، لخدمات اتحاد الرجبي، كولفيل.

مارك ستيوارت، خبير صيدلي، لخدمات مهنة الصيدلة في مجال الرياضة ومكافحة المنشطات، لندن.

عضو في وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE)

ميشيل أجيمانج، لاعب كرة قدم في إنجلترا وأرسنال، لخدمات كرة القدم، ستانفورد لو هوب، إسيكس.

إيان بامفورد، الفائز السابق في بطولة الهواة الأيرلندية المفتوحة وكابتن رويال بورتراش السابق، لخدمات هواة الجولف، بلفاست.

بريندا بلاند، مدير فريق السباحة السابق لبريطانيا العظمى، لخدمات السباحة في بريطانيا العظمى، هارتلبول.

البروفيسور كريس بروكس، رئيس ويجان ووريورز ومؤخرًا دوري الرجبي لكرة القدم وكبير المسؤولين الطبيين لدوري الرجبي الإنجليزي، لخدمات دوري الرجبي، بولتون.

لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، لخدمات كرة القدم، سوليهال.

جيس كارتر، لاعب كرة قدم في إنجلترا وجوثام، لخدمات كرة القدم، وارويك.

كريستين كومبس، رياضي وأمين جمعية Dwarf Sports Association في المملكة المتحدة، لخدمات كرة الريشة وجمعية Dwarf Sports Association في شيفيلد.

آلان كروكس، مدير الإعاقة في الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، لخدمات كرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة، نيوتوناردز، مقاطعة داون.

جين فيغيريدو، مدرب غوص، لخدمات الغوص، لندن.

هانا هامبتون، لاعب كرة قدم إنجلترا وتشيلسي، لخدمات كرة القدم، لندن.

جين هارفي، حكم تنس محترف سابق، لخدمات التنس، كروكيرن، سومرست.

لورين جيمس، لاعب كرة قدم إنجلترا وتشيلسي، لخدمات كرة القدم، لندن.

كليف جونز، لاعب كرة قدم سابق في ويلز وتوتنهام، لخدمات كرة القدم الويلزية، والثام كروس، هيرتفوردشاير.

كارين جونز، كرسي Netball South West وعضو فخري مدى الحياة في England Netball، لخدمات كرة الشبكة في إنجلترا، تافيستوك.

كلوي كيلي، لاعب كرة قدم في إنجلترا وأرسنال، لخدمات كرة القدم، هيتشن، هيرتفوردشاير.

إيان لوفيت، مؤخرًا رئيس مجلس إنجلترا وويلز للكريكيت، لخدمات لعبة الكريكيت والجمعيات الخيرية، سيفينواكس، كينت.

ريتشارد ليتل، مدير مضمار السباق السابق، لخدمات صناعة سباق الخيل، باليناهينش، مقاطعة داون.

لو ماكاري، لاعب كرة قدم سابق (اسكتلندا، سلتيك، مانشستر يونايتد)، مدير (العديد من الأندية) ومؤسس مؤسسة ماكاري، لخدمات كرة القدم والمشردين في ستوك أون ترينت،

ريان مور، فارس، لخدمات سباق الخيل والرياضة البريطانية، نيوماركت.

ريتشارد موريس، رئيس GB Para Badminton، لخدمات الرياضة والمعاقين، شيفيلد.

غاري ريتشاردسون، مذيع، لخدمات البث الرياضي، سيل، ساري.

أليسيا روسو، لاعب كرة قدم في إنجلترا وأرسنال، لخدمات كرة القدم، رادليت، هيرتفوردشاير.

شارع غاري، مؤخرًا مدربًا رئيسيًا للرجبي الإنجليزي للسيدات، لخدمات اتحاد الرجبي، أشفورد، ساري.

بريان والش، مدير فريق الكريكيت الأيرلندي السابق، يقدم خدمات للكريكيت، بلفاست.