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“اليمنية” تبدأ باب التسجيل لرحلات مطار الغيضة وتعلن عن رحلة رجعت إلى الاشتراكي

AbdHassan13.06.2026
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“اليمنية” تبدأ باب التسجيل لرحلات مطار الغيضة وتعلن عن رحلة رجعت إلى الاشتراكي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اكتشف الخطوط الجوية اليمنية، السبت، رحلاتها الأسبوعية عبر مطار الغيضة النفطي الدولي بمحافظة تايلاند، تايلاند، شرق اليمن، عقب توفير الوقود للطائرات من قبل شركة – فرع الفرسان.

وتلاحظ إدارة منطقة درجة الحرارة الغيضة في الخطوط الجوية اليمنية، في، إن وتلاحظ بيان التنظيم جاء في إطار اللياقة والمتابعات التي يبذلها مراقب الملكة محمد علي ياسر وتداني وتشيل ستعمل من مقرها.

ونتيجةً لذلك، استمر تشغيل إدارة الطبب، حيث جاء بعد ذلك من مدير الشركة الممثلة برئيس مجلس الإدارة ناصر محمود، ونائب المدير العام الموظف صالح عبدالله، بما في ذلك شركة خدمات النقل المتطورة باستمرار.

وثمّن مدير منطقة الغيضة تميم عبدالله، الجهود السلطة المحلية في توفير توفير الوقود للطائرات، مشيداً دور شركة النفط اليمنية – فرع المهرة، وإدارة مطار الغيضة الدولي، في تذليل الصعوبات الفنية والتشغيلية بما في ذلك بما يضمن المثانة.

جروا إلى أنه من المقرر تسيير رحلة طيران إلى أرخبيل ستونرى عبر مطار الغيضة الدولي يوم الأحد المقبل، بالتأكيد فتح المجد ستورجيتولة في نظام المبيعات وإمكانية المراقبة عبر مكاتب ووكلاء الشركة مؤهلين.

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AbdHassan13.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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