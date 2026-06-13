الأرصاد اليمني يبدأ أمطارًا رعدية في 11 محافظة وأجواء شديدة الحرارة خلال 48 ساعة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار في وقت مبكر في اليمن، السبت، أثبات متفاوتة الشدة وخاصة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ48 توقف، بالتزامن مع توقف النار إلى درجات حرارة شديدة في المناطق الهادئة والساحلية.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية رقم (5/6) صادرة السبت، ومن المتوقع أن أمطار متفاوتة الشدة خاصة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز وإب وريمة وغرب ذمار وممحويت وحجة.

بالإضافة إلى أن أمطارًا متفرقة قد تهطل على أجزاء من مرتفعات محمية الضالع ولحج، ومحافظات غربية تصعد وعمران وصنعاء، إلى جانب أجزاء من سهل تهامة.

بعد ذلك توقف المركز بسبب الحرارة الشديدة على المرافقين والهضاب الداخلي والسهول الساحلي.

وقد دعا في المناطق المعروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخي يطلب من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويحصل على التواجد أو الجسر مجاري السيول أثناء طلب المساعدة.

كما رصدت الأقمار الصناعية والهضاب الداخلي والسهول من أستراليا من الجبهة الحارة وشديدة الحرارة، ناصحًا بالإكثار من شربل المباشرة المباشرة لأشعة الشمس خلال الساعات الظاهرة.