ضبط 38 مهاجراً إثيوبياً حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية لليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجدت وزارة اليمن الداخلية، إحباط الأجهزة الأمنية في قطاع الساحل الغربي لمحاولة هجرة غير شرعية، عقب تسجيل المهاجرين الأفارقة فور وصولهم إلى سواحل مديرية ذوباب (غربي محافظة تعز).

يبحث موقع “الإعلام” التابع للوزارة عن الأجهزة الأمنية التي تقولها، إن الدوريات رصدت وصول قارب إلى سواحل ذوباب وعلى متنه 38 شخصًا من الجنسية الإثيوبية.

ومع ذلك، فإن الشرطة المديرية تحركت فوراً إلى موقع البلاغ لضبط القارب ومن على متنه، ومع ذلك إلى أن المهاجرين حاولوا الفرار والفرق في المنطقة قبل وصول القوة الأمنية، إلا أنه تم تعقبهم وضبطهم.

السلطات التنفيذية: أكد المسؤول الإعلامي أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر السفارة الأمنية، استعداداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورحيلهم إلى مقرهم الأمني.

وتتمثل هذه الأجهزة الأمنية في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثف العمليات الصغيرة والتنسيق لتعزيز حماية السواحل وملاحقة شبكات تهريب البشر.