للمرة الأولى منذ 2015.. الحكومة الحكومية يصل صنعاء في مصير “قحطان”

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

قالت مصادر لـ”يمن مونيتور” إن ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها أوديرلياً وصلوا إلى صنعاء يوم الأربعاء، ضمن لجنة التحقيق في مصير اليمن وبعد محمد قحطان المخفي في سجون الحوثيين منذ 2015.

وتحدثت مصدر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها الواضحة غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن جماعة الحوثيين المسلحة قد عرقلت الوصول إلى الحكومة في اللجنة الرباعية المشتركة إلا في مصير قحطان حتى اليوم، قبل موعد التنفيذ ثلاثة أيام على بدء تنفيذ الاتفاق المقررة في 11 يوليو/تموز بالفعل.

ويحق لها أن تصل الحكومة إلى العاصمة اليمنية، بصحبة فريق من لجنة الصليب الأحمر، ونظراً إلى أن من المقرر أن تباشر اللجنة من خلال الساعة القادمة.

في سياق السياق، ساهم جميل القبيسي، صهير اليمن محمد قحطان، (زوج ابنته) وصول اللجنة المشتركة المشتركة من الحكومة الشرعية والليب الأحمر إلى صنعاء. وأوضح القبيسي في منشور له على منصة “فيسبوك” أن أعضاء لجنة التلكوا بـ”زيد”، نجل محمد قحطان، وأبلغوه التجهيز لمقابلة والده يوم غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن يتم تبادل التبادل عن 1,680 من الأسرى والمختطفين، بينهم 1,100 من تابعي جماعة الحوثي، و580 يتبعون الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وستبدأ العملية يوم 11 يوليو/ تموز الحالي، برحلة أولى متبادلة بين عدن وصنعاء، وذلك في اليوم الثاني من رحلة ثانية بين صنعاء والساحل الغربي الذي تسيطر عليه عضو مجلس القيادة الرقابي طارق صالح، فيما تكون الرحلة اليوم الثالث والأخير بين مأرب وصنعاء.