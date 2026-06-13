شرطة تعز تسلّم متهماً باغتيال الوحيش للجنة الرئاسية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كتبت شرطة مقاطعة تعز تسليم أحد المطلوبين أمنياً في قضية قائد الفرقة الأولى في التهامية الشهيد يحيى عبدالله الوحيش إلى اللجنة الرئاسية المكلّفة بالتحقيق، في خطوة جديدة ضمن مسار ملاحقة فيمين واستكمال إجراءات التحقيق في القضية التي بذلت اهتماماً واسعاً.

وتؤكد الشرطة أنها تقوم بدور التنسيق المطلوب بعد ضبط المطلوب وتأمين نقله إلى مديرية تيموثا بمحافظة الحديدة، حيث سلّمته اللجنة الرئاسية المكلّفة من قبل رئيس مجلس القيادة الدكتور الرشاد محمد العليمي وتدابير التدخل القانوني اللازم.

وأوضح أن حركة طروادة نُفذت بالتنسيق مع عضو اللجنة العسكرية وقائد المحور الحديدي العميد الركن إبراهيم معصلي، فرق الفرقة الأولى العميد سليمان منصر، في الإطار الفعال المشترك لكشف الملابس الجنائية وضبط جميع المتورطين فيها.

الشرطة تعزها في ملاحقة المطلوبين عمداً إلى نقابة المحامين بكل النقابة والمسؤولية، مشددة على الاستمرار في العمل مع المحاكم القضائية ولجان رسمي لاستكمال التحقيقات في المساهمة في العدالة.

وجددت الشرطة استعدادها للمشاركة الكاملة مع المجموعة الحاكمة بالكامل بالتحقيق، بما في ذلك يسهم في ترسيخ الأمن وسيادة القانون، والاستجابة لتطلعات تماما في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في جريمة الشهيد يحيى الوحيش.