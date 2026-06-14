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بوعلام ينقذ قطر بهدف قاتل ويهديها نقطة الحكم أمام سويسرا.

AbdHassan14.06.2026
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بوعلام ينقذ قطر بهدف قاتل ويهديها نقطة الحكم أمام سويسرا.

يمن مونيتور/ رويترز

سجل بريل إمبولو هدفا لسويسرا من ركلة جزاء جزاء في الشوط الأول لكن ‌خوخي بوعلام خطف هدفا بضربة رأس في الوقت المناسب ليقود قطر إلى تعادل 1-1 في المباراة المختارة اليوم السبت في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في بداية مشوارهما بالمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الشمالية.

تشمل سويسرا، التي تشارك في كأس العالم للقوس السادس تواليا و13 في تاريخها، قابين أو أقل من انتزاع النقاط الثلاث وسيطر على المجموعة التي سجلت تعادل كندا 1-1 مع السنة والهرسك أمس الجمعة، لكن قطر لم تستسلم لخسارة وخسارة التعادل في الثواني الأخيرة.

وحصد أولت قطر، الفائزون بالنسخة الماضية من كأس آسيا، نقطة لها في كأس العالم، ‌إذ خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بمشاركتها الوحيدة، وذلك ‌في نسخة 2022 التي فازت على أرضها.

بالإضافة إلى تأثره بطرد الجزاء الذي جاء منه الهدف لعبة ‌الوحيد في الدقيقة 17، لعب سواروفسكي محمود أبوندي تأثير بارزا بتصديه بوضوح من الكرات الخطيرة، خاصة خلال اللحظات الأولى.

تسعة صفارة النهائية، لعب بوعلام دور البطولة عندما يتلقى عرضية من همام الأمين وصوب الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع الجديد الثاني.

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AbdHassan14.06.2026
19
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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