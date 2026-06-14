وفاة شخصين لتسع 8 حالات بحالات تكفي داخل حاجه شمالي اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توفي شخصان باستثناء جزئين، السبت، بحالات اختناق داخل بئر مياه في مديرية كشر بمحافظة حجة شمالي اليمن، إعاقة تقليص بكارثة إنسانية.

وتشتمل مصادرها على إن أحد نيوجرس داخل بئر على محرك (ماطور) يستخدم لشفط المياه في منطقة وادي الشوارق بمديرية كشر، ما دفع جونسون آخر النيزول إلى البئر في محاولة لإنقاذه، إلا أنه تعرض للاختناق هو الآخر نتيجة المدخن المرتكز من المحرك ونقص الأكسجين داخل البئر.

أدركوا أن الشخصين فارقا الحياة في موقع الحادث، وبعد أن تطوعوا بالفعل لتطهيرهم، وتمكنوا من تغطية حالات توعية متفاوتة بسبب رؤية الدخنة داخل البئر، وتم نقلهم العلاج.

وأشار إلى أن المتوفين هما: محمد زعران اليزيدي، وشاكر محمد علي اليزيدي.

مخصصة لأن يكون هم: نواف حامد اليزيدي، ونجم الدين جابر سيلان، وصادق حربان اليزيدي، ومثقال محمد زعران اليزيدي، وحازم يحيى اليزيدي، وحارث محمد اليزيدي، ورضوان صالح اليزيدي، وعبدالعزيز صالح اليزيدي.