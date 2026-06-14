حضرموت.. توقيع مذكرة لتدريب 30 تقنية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

رعى عضو مجلس الرقابة المتخصصة ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الأحد، توقيع خطة تدريب وتأهيل 30 معتمدة تقنية بمديرية الديس الشرقية شرقي المحافظة، لضمان خدمات الصحة الإنجابية وأمومة والطفولة.

وفقا لبيان رسمي، ينفذ البرنامج التدريبي لمعهد العلوم الصحية بتمويل من فاعل خير، عضواً للحاجة إلى رفد القطاع الصحي بكوادر متخصصة في المديرية.

وقال الخنبشي إن مبادرة تمثل مبادرة مهمة لمعالجة النقص في الكوادر الصحية المتخصصة، وبشكل محدد مستوى الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمواليد، خاصة في المناطق التي تعاني من شحًا في الكفاءة الصحية.

مبادرة دعم السلطة المحلية للبرامج النوعية التي تركز على القطاع الصحي المباشر وتلبية الاحتياجات الأساسية الأساسية، مشددة على شراكة بين الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والداعمة في استدامة الخدمات الصحية.

تهدف المجموعة إلى تأهيل الموارد البشرية المحلية ليعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية في مديريات ساحل حضرموت، ويسهم في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة.

ووقع توقيع التدريب من جانب مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت المدير العام الدكتور أحمد بن نويصر، حيث وقعها عن معهد العلوم الصحية مدير المعهد الدكتور محمد لرضي.