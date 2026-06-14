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رئيس الوزراء اليمني: لن يسمح بإقامة حفلات إلى “جزر مستقلة” مالياً

AbdHassan14.06.2026
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رئيس الوزراء اليمني: لن يسمح بإقامة حفلات إلى “جزر مستقلة” مالياً

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استقبل رئيس الوزراء اليمني، شاع محسن الزنداني، ضد بعض القيود المفروضة على ظروف السجن التي تمر عبر تجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية القانونية.

أن الحكومة ستتخذ إجراءات كاملة بحق المخالفين والتجاوزين للأنظمة والقوانين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وتعهد الزنداني، خلال افتتاح أعماله اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن “المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية”، بضبط الأوعية الإيرادية حيث يتم توجيه المال العام نحو مشاريع تنموية تتعرف على دورها فقط في سبتمبر، الاشتراكية، المياه، الصحة، وغير ذلك.

يرأس القسم الكبير من المشاركين أن يشاركوا في القضايا المشتركة لا ترتبط بشح الموارد فقط، بل بكيفية تفضيلا لجميع الصلاحيات، مشدداً على أن الحصول على الموارد ليس مجرد “جباية”، بل هو عقد اجتماعي ويكسب نحو التنمية، ملاحظةً إلى أن يفهم يقبل تبادل الأعجوبة أو ضياع حقوقه وسط تداخل الاختلافات.

من جانبهم، أشار المشاركون في المؤتمر، من بينهم وزير الإدارة المحلي بدر باسلمة ومحافظ تعز نبيل شمسان، إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تخصيص مشاركة محلية وترسيخ هيبة وخدمات جودة الخدمة الحكومية من خلال الالتزام بالمركزية والتمكين المحلي.

وتذكر أن المؤتمر، الذي استمر لمدة سبعة أيام معًا، شارك بشكل أساسي في مناقشة الجلسة وتوريد الموارد المحلية والمشتركة، ويتمتع بالتداخل الخاضع للرقابة تحت إشراف الحكومة المعترف بها دوليًا.

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AbdHassan14.06.2026
22
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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