يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأكد عضواً في المجلس التنفيذي للرقابة اليمنية محافظ مأرب، سلطان العرادة، اليوم الأحد، أن يقوم ببناء مؤسسة ديناميكيا للأطفال قوية ومحترفة تمثل موجهاً حرصاً ورؤية واسعة النطاق.

التأكيد بشدة على أهمية برامج التدريب والتأهيل لتعزيز القوات الجاهزة المسلحة وكفاءتها، مشيداً بتضحياتها دفاعاً عن الوطن والجمهورية.

وأوضح العالِمة، من خلال كلمته في استقبال الدفعة الـ 18 مخطط يسعى جاهداً بالأكاديمية العليا العسكرية في مأرب (شرق اليمن)، أن تكافح في جميع أنحاء العالم لا تؤسر على السيطرة على الوضع الحالي، بل لبناء الوعي والإعداد المحلي، وملاحظة إلى أن اليمن تشهد نتائج مذهلة تتطلب المزيد من الجهد لتلبية احتياجاتها.

ومن جانبه، إلى جانب رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن الصغير بن عزيز، أن افتتاح هذه الدورة يأتي بشكل مباشر نحو اتجاهات القيادة السياسية، مثمناً الدعم العملياتي واللوجستي المستمر الذي يتقدمه السلطة العسكرية المحلية بمأرب للمؤسسة.

اختتمت الجلسة الختامية لمجلس القيادة، كرّم الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا عضو مجلس معتمد من سلطان العرادة، بمنحه شهادة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية، وتم تصنيفه بصفته المحوري في دعم القوات المسلحة وتشيل مهام التعليمية والأكاديمية التابعة للدفاع.