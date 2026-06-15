سير العمل الوكيل: بودكاست تحميل وقت التوقف الأسبوعي للكمبيوتر

تشهد مهنة المحاماة تحولاً جذريًا من خلال ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي القوية والذكاء الاصطناعي الوكيل. هناك مساعدون وموصلات ونماذج مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي، كما لاحظ جويل هرون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في طومسون رويترز، في مدونة حديثة، تجعل من الممكن بدء العمل بشكل أسرع ومن أماكن أكثر من أي وقت مضى.

ويقول إن الذكاء الاصطناعي يمكنه الآن الصياغة والتلخيص والتحليل في ثوانٍ، مما يغير كيفية بدء العمل القانوني. ويتمثل الجزء الصعب في ضمان استناد المخرجات إلى مصادر موثوقة، والتحقق من دقتها، وإمكانية إرجاعها إلى مصدرها. وقد أمضت Thomson Reuters السنوات الثلاث الماضية في العمل على كيفية تقديم سير عمل فعال للذكاء الاصطناعي لمهنة المحاماة.

منذ حوالي تسعة أشهر، قررت الشركة إعادة بناء CoCounsel من الألف إلى الياء، مع اتباع ما يسميه هرون “نهج الوكيل أولاً مع توجيه وكيل الترميز بالشراكة مع Anthropic. ويقول: “لقد ركزنا على منح الوصول إلى أدوات المحتوى الخاصة بنا من الوكيل محليًا وكشفنا عن جميع معلوماتنا حتى يتمكن الوكيل من استخدام هذه الأدوات لاكتشاف العمل وتخطيطه وتنفيذه.”

ومن بين مجالات التطوير التي يفخر بها كثيرًا هو إطار التقييم الذي يسمى CoCounsel Bench. ويقول: “لقد أمضينا مئات الآلاف من ساعات العمل مع خبرائنا الداخليين في التطوير لتمكيننا من تسلق التل من وجهة نظر تطوير الوكيل ومساعدتنا على فهم ما إذا كنا نحرز تقدمًا عبر جميع قطاعات القانون المختلفة”.

في حين تم إنفاق 99.99% من جهود التطوير على CoCounsel، يوجد الآن دعم لسير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام بروتوكول السياق النموذجي (MCP). يتضمن دعم MCP بشكل أساسي المصادقة والتأكد من أن الاتصال آمن وخاص وأن بيانات العميل محمية بطريقة مناسبة.

بدأ تطوير المنتج في عام 2023 من خلال الاستحواذ على شركة CaseText بقيمة 650 مليون دولار، والتي قامت بتطوير CoCounsel كمساعد قانوني للذكاء الاصطناعي مدعوم بـ GPT-4. في شهر مايو، أعلنت Thomson Reuters عن تكامل جديد لـ MCP مع Anthropic والذي يربط كلود مباشرةً بشركة CoCounsel Legal. وهذا يمكّن المتخصصين القانونيين من التنقل بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة والعمل القانوني القائم على الاستشهاد، من أي بيئة عمل كما يوضح هرون: “إن طريقة التفكير في الاثنين الأنثروبيين كلود وCoCounsel هي الذكاء الاصطناعي العام مقابل الذكاء الاصطناعي الخاص بالصناعة. وفي السياق القانوني، إنه عمل القانون مقابل ممارسة القانون.”

على الرغم من أنه يمكن لمستخدم Claude استدعاء موصل MCP للتواصل مع CoCounsel، إلا أن Hron يقول إنه من المرجح أن يصل Claude إلى CoCounsel نفسه، للعثور على المعلومات التي يحتاجها لإكمال المهمة.

يقول: “سوف تتوصل إلى خطتها الخاصة ومسار عملها، وتتنقل عبر التكرارات عدة مرات حسب ما تراه ضروريًا، ولهذا السبب لدينا أشرطة خطأ واسعة فيما يتعلق بالتوقعات حول كيفية حدوث هذه التفاعلات مع CoCounsel”. يتم تحليل أنماط الاستخدام لفرض حدود وقيود للمعدلات لمنع تحميل CoCounsel فوق طاقتها. ويضيف: “تشبه هذه التركيبات إلى حد كبير الطريقة التي قد تفكر بها في حد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي متطابقة في العديد من النواحي”.