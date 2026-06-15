المجلس الانتقالي “الانتقالي” يهاجم السعودية على خلفية إعادة إغلاق مجلس الوزراء في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اشتراك الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الأحد، المملكة العربية السعودية، في معرض حديثه عن إعادة إغلاق مقر المجلس في عدن.

طالب أنور التميمي، كبير الانتقالي المقيم في أبوظبي، إغلاق المقر الرئيسي للمجلس ومكتب إعادة الرئيسه، عيدروس الزبيدي، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى “التصعيد الخطير واستفزاز مرفوض” ماتهم ما قالوا لمكافحة “سلطات الوصاية السعودية” بإغلاقها.

ودعا التميمي إلى التصعيد الشعبي والخروج عن الرفض لإغلاق الدوريات، بالتأكيد رفض المجلس لأي إجراءات مطلوبة من مكاتبه الرئيسية أو الخارجية.

وشهدت مقروءًا للانتقال في عدن، تُغلق رسميًا من سلطات عدن، قبل أن تخطط لاتخاذ القرار في أبريل/نيسان الماضي بالجمهر قبل أن يتم إعداد العديد من المهام استعدادًا لفتحها.