وصلت إنترنت الأشياء الخلوية إلى آفاق جديدة في عام 2025

بعد فترة من ضعف الطلب، عاد سوق وحدات إنترنت الأشياء الخلوية (IoT) إلى النمو القوي في جميع المناطق الرئيسية في عام 2025، وفقًا لبحث أجراه محلل إنترنت الأشياء المتخصص Berg Insight.

ووجد البحث أن الشحنات السنوية لوحدات إنترنت الأشياء الخلوية وصلت إلى 612 مليون وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، مع زيادة المبيعات السنوية بنسبة 19% إلى إجمالي 5.6 مليار دولار أمريكي لهذا العام.

سوق شرائح ووحدات إنترنت الأشياء وLPWA الخلوية ويهدف التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن تقنيات الشبكات واسعة النطاق الرئيسية لسوق إنترنت الأشياء، مثل شبكات الجيل الثاني/الجيل الثالث/الجيل الرابع/الجيل الخامس الخلوية، وLoRa وSigfox، بالإضافة إلى مجموعة من تقنيات الشبكات واسعة النطاق (LPWA) الناشئة، بما في ذلك البروتوكولات المستندة إلى 802.15.4 وWirepas Mesh وDECT-2020 NR وMioty.

تدعم عائلة التقنيات الخلوية 3GPP أكبر نظام بيئي في شبكات إنترنت الأشياء واسعة النطاق. يمكن تقسيم سوق شرائح ووحدات إنترنت الأشياء الخلوية إلى قسمين رئيسيين لهما سلاسل توريد متميزة: حلول إنترنت الأشياء العامة والحلول المخصصة للسيارات. استبعدت البيانات في الدراسة وحدات جهاز الوصول إلى شبكة السيارات (NAD).

ووجد البحث بشكل عام أن سوق إنترنت الأشياء كان “متنوعًا للغاية” ومقسمًا إلى أنظمة بيئية متعددة. بحلول نهاية عام 2025، تم ربط ما يقرب من 4.8 مليار جهاز بشبكات واسعة النطاق تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء الخلوية أو منخفضة الطاقة.

كما أظهر أيضًا بشكل أساسي آفاقًا قوية لصناعة إنترنت الأشياء. ومن المتوقع أن تنمو شحنات وحدات إنترنت الأشياء الخلوية حتى عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7% لتصل إلى 878 مليون وحدة. وهذا من شأنه أن يمثل تحولاً في الطلب الضعيف السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات المخزون بين مستخدمي التكنولوجيا، ولكن مع زخم إضافي ملحوظ يأتي من السياسات المحلية الجديدة في بلدان مختارة مثل إسبانيا والصين.

استمر النمو حتى عام 2026، على الرغم من أن بيرج حذر من أن التحديات المتعلقة بأسعار الذاكرة تتصاعد مع قيام الشركات المصنعة للذاكرة بتخصيص الطاقة الإنتاجية بشكل متزايد لمنتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي لخوادم الذكاء الاصطناعي (AI) والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وكان التأثير الأكثر مباشرة على سوق الوحدات الذي كشف عنه التقرير هو ضغط الأسعار وليس النقص، مع تأثر جميع قطاعات المنتجات بدرجات متفاوتة. تعد وحدات 5G هي الأكثر عرضة للخطر، حيث تحتوي عادةً على محتوى ذاكرة أعلى وتعتمد على تقنيات DRAM الأكثر تقدمًا، في حين أن وحدات 4G LTE المستندة إلى تقنيات الذاكرة القديمة أقل تأثراً.

ومع ذلك، أكد بيرج، أن القليل من المنتجات تتمتع بالحماية الكاملة من الوضع الحالي في السوق، الأمر الذي دفع موردي الوحدات إلى تقديم مراجعات دورية للأسعار وآليات تعاقدية لإدارة التقلبات في تكاليف المكونات.

نشأ معظم الطلب من الأجهزة المنتشرة في الشبكات الخاصة، والتي ظلت نموذج النشر المهيمن لشبكات LoRa. وتبين أن قطاعات التطبيقات الرئيسية هي أجهزة القياس الذكية للغاز والمياه، تليها عمليات نشر إنترنت الأشياء في المنطقة المحلية لشبكات أجهزة الاستشعار الذكية وأجهزة التتبع في المدن والمنشآت الصناعية والمباني التجارية. من المتوقع أن يصبح المنزل الذكي مجالًا رئيسيًا للتطبيقات في السنوات القادمة، مدفوعًا بشبكة Amazon Sidewalk التي تتوسع خارج الولايات المتحدة.

وتم الكشف عن أكبر خمسة موردين للوحدات الخلوية في السوق وهم Quectel، وFibocom، وTelit Cinterion، وMeiG، وChina Mobile IoT. وتمتلك هذه الشركات حصة سوقية جماعية تبلغ 73% من حيث الإيرادات. وقيل إن الموردين الصينيين Quectel، وChina Mobile IoT، وSunsea AIoT، وLierda، وFibocom، الذين تم تصنيفهم على أنهم القادة من حيث الحجم، استفادوا من الحجم الهائل للسوق المحلية. وأظهرت الدراسة أن ZXInfoTek برزت أيضًا بسرعة كمورد بارز يتمتع بما تم وصفه بمكانة قوية في قطاع محطات نقاط البيع.

تقدر شركة Berg Insight أن الشحنات السنوية لشرائح إنترنت الأشياء الخلوية، باستثناء شرائح السيارات، بلغت 706 مليون وحدة في عام 2025. وكانت شركات ASR Microelectronics وQualcomm وEigencomm وUNISOC وXinyi وMediaTek هي الموردين الرئيسيين لشرائح إنترنت الأشياء الخلوية. تبين أن اللاعبين المقيمين في الصين قد شهدوا عامًا قويًا من حيث الحجم، حيث سجلت ASR وEigencomm وXinyi نموًا قويًا في LTE Cat-1 bis/NB-IoT. احتفظت شركة كوالكوم بحصة كبيرة من قطاعات شرائح LTE-M و4G LTE و5G eMBB المتطورة.