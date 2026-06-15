الاتحاد الأوروبي يكشف عن مشروع لأمن الشبكات الذكية 6G بقيمة 8 ملايين يورو

كشفت كلية جامعة دبلن (UCD) أنها ستقود مشروع Shield-6G بقيمة 8 ملايين يورو، في خطوة أخرى إلى الأمام لمبادرة تمويل البحث والابتكار الرائدة في الاتحاد الأوروبي.

تم تكليف Shield-6G من قبل المفوضية الأوروبية بوضع المبادئ التوجيهية الأساسية للأمن والموثوقية والمرونة لشبكات 6G، وهو في الأساس عبارة عن منصة استخباراتية للتهديدات السيبرانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) لشبكات 6G والتي تهدف إلى تحويل النموذج من موثوقية الشبكة التشغيلية الأساسية إلى معيار “غير مسبوق” للمرونة النظامية.

ستبدأ البنية المقترحة في معالجة الأولوية الحاسمة لتشغيل الخدمة الموثوقة من خلال ريادة منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحافظ على الخصوصية وتراعي استهلاك الطاقة.

تم تصميم المنصة خصيصًا لدلالات الجيل السادس، وتجمع بين التنسيق الأمني ​​الآلي بدون لمس مع تحليلات الحفاظ على الخصوصية – مثل التعلم الموحد والحسابات الآمنة متعددة الأطراف والخصوصية التفاضلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلع Shield-6G إلى تمكين شبكات أصحاب المصلحة المتعددين من مشاركة المعلومات والإصلاح الذاتي ضد نقاط الضعف المتتالية دون نقل البيانات الأولية والحساسة على الإطلاق.

تعتبر Shield-6G جائزة استراتيجية كبرى يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة على قطاعات تكنولوجيا الشبكات الأوروبية، وكانت الحائزة الوحيدة على الجائزة في إطار دعوة التعهد المشترك للشبكات والخدمات الذكية Horizon Europe ذات التنافسية العالية.

Horizon Europe هي مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمويل البحث والابتكار، بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو. ويقال إن الشركاء في المشروع قادرون على الوصول إلى خبرة “واسعة” في الإدارة والمساهمة في مجموعة واسعة من مشاريع البحث والابتكار والتدريب الأوروبية.

تهدف فرق بحث 6G إلى دعم ابتكار المشروع وفعاليته بدءًا من المفهوم وحتى الاكتمال باستخدام الخبرة المثبتة التي تعزز النمو الصناعي والاستجابة للتحديات العالمية التي تشمل العديد من موضوعات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل هذه التنقل والصناعة 4.0 والصحة والطاقة وتغير المناخ والأمن المدني.

من الناحية العملية، يتألف Shield-6G من نظام بيئي متعدد التخصصات يضم 19 شريكًا دوليًا يجمع بين مؤسسات البحث الأكاديمي والشركات الصناعية العملاقة متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة للغاية. يقود التحالف الأستاذ المشارك مادوسانكا لياناج، مدير UCD NetsLab، وخبير في شبكات 5G و6G الآمنة، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وXAI، وآليات الثقة القائمة على blockchain.

وقال: “ستكون شبكة الجيل السادس أكثر بكثير من مجرد خطوة تالية في مجال الاتصال عبر الهاتف المحمول؛ فهي ستشكل النظام العصبي الرقمي الذكي لمجتمع المستقبل، وستربط بين الناس والصناعات والبنية التحتية الحيوية والأنظمة المستقلة”. “من خلال Shield-6G، نعمل على ضمان دمج الأمن والثقة والمرونة في أساس هذا المستقبل… سيمكّن Shield-6G الشبكات المستقبلية من توقع التهديدات السيبرانية واكتشافها والتعافي منها بذكاء وكفاءة وفي الوقت الفعلي.”

وأضاف باسكال بيسون، الرئيس العالمي للدراسات المتقدمة في شريك الكونسورتيوم تاليس والمدير الفني لمشروع Shield-6G: “[This] تعد خطوة مهمة نحو بناء بنيات تحتية آمنة ومرنة وجديرة بالثقة لشبكة الجيل السادس. ومن خلال الجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وأمن الذكاء الاصطناعي وقدرات الاستجابة الآلية، سيساعد المشروع في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة للشبكات المستقبلية.

وفي ما يقال إنه يعكس التركيز التجاري الاستراتيجي للمشروع، حصلت شركة MBP Network Technology التابعة لشركة UCD على دور مركزي في الكونسورتيوم. تأسست MBP في عام 2024، وحصلت مؤخرًا على تمويل لسد الفجوة بين الابتكار الأكاديمي والنشر التجاري. في المشروع، تم تكليف MBP بمهمة قيادة النشر والاستغلال واستيعاب الصناعة، مع تطوير خدمات تركز على الحافة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الذكاء الاصطناعي واكتشاف التسلل الذكي ومنعه.

قال بارتلوميج سينيارسكي، من كلية UCD لعلوم الكمبيوتر والباحث الرئيسي في برنامج Shield-6G لـ MBP: “من خلال Shield-6G، تهدف MBP إلى ترجمة أبحاث 6G المتطورة إلى حلول أمنية عملية وجديرة بالثقة وفعالة من حيث استخدام الموارد لمشغلي الاتصالات ومقدمي البنية التحتية الحيوية وإنترنت الأشياء الصناعية. [internet of things] عمليات النشر.