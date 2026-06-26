يتم تسجيل ملاعب كأس العالم باستخدام شبكة Wi-Fi متعددة الحزم من نوع Extreme وMatSing

مع وصول مرحلة المجموعات لكأس العالم لكرة القدم للرجال إلى نهايتها المثيرة، كشفت شركة Extreme Wireless عن أن عددًا من المباريات التي تستضيفها الملاعب الأمريكية قد شهدت أول استخدام للجيل التالي من خدمة اتصال الملاعب Multi-Beam Wireless، والتي، بالاشتراك مع تقنية هوائي العدسات من MatSing، تم تصميمها لإعادة تعريف أداء Wi-Fi في الملاعب الأكثر تطلبًا في العالم.

وشدد إكستريم على أن الاتصالات اللاسلكية لم تعد طبقة راحة، بل أصبحت بدلاً من ذلك جزءًا أساسيًا من عمليات الملعب وكيفية تقديم تجربة المشجعين.

وأشارت الشركة إلى أن الملاعب الحديثة والأماكن الكبيرة تتطلب المزيد من الشبكات اللاسلكية أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما الاتصال السريع والموثوق لحجز التذاكر عبر الهاتف المحمول، والامتيازات، والبث المباشر، والوصول إلى الإحصائيات في الوقت الفعلي والمشاركة الاجتماعية. وبينما يتم تلبية احتياجات المشجعين، يعتمد مشغلو الأماكن على الاتصال اللاسلكي لدعم اتصالات الموظفين والعمليات والأمن والتحليلات والتجارب الرقمية المدرة للدخل دون مناطق Wi-Fi ميتة.

غالبًا ما اعتمدت تصميمات شبكة Wi-Fi التقليدية في الملاعب على التغطية متعددة الاتجاهات والاتجاهات، بالإضافة إلى نماذج النشر الكثيفة أسفل المقاعد للتغلب على قيود التردد اللاسلكي (RF). ومع ذلك، في حين أن هذه الأساليب يمكن أن تحقق نتائج قوية، قالت إكستريم إنها يمكنها أيضًا زيادة نقاط تركيب البنية التحتية ومتطلبات إدارة الكابلات والعبء التشغيلي طويل المدى.

ولمعالجة هذه المشكلات، تدعي شركة Extreme أن تقنية Extreme Multi-Beam Wireless يمكنها تقديم سعة “غير مسبوقة” وأداء دقيق لشبكة Wi-Fi للملاعب والأماكن الكبيرة باستخدام التغطية العامة القطاعية. ويقال إن هذا يسمح لأصحاب الملاعب بتوفير شبكة Wi-Fi مستهدفة وعالية الكثافة مع 16 نقطة وصول، مما يزيد من المرونة مع مجموعة Wi-Fi 7 كاملة للتغطية في الملعب والردهة والتغطية الخارجية.

تم تصميمه للبيئات عالية الكثافة، وتم تصميمه لزيادة السعة مع دعم المزيد من الأجهزة ومتطلبات النطاق الترددي الأعلى مع تعقيد أقل وبنية تحتية أقل “بشكل كبير”، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال والفوائد التشغيلية لمشغلي المواقع.

كما تم تصميمه للسماح بقطاعات الترددات اللاسلكية المخدومة، ومواءمة السعة مباشرة مع كثافة المستخدمين لتحسين تجارب المعجبين والموظفين. بالإضافة إلى ذلك، تُعزى هذه التقنية إلى تقليل التداخل مع مناطق التغطية المحددة وأنماط الترددات اللاسلكية الخاضعة للرقابة، وتبسيط عمليات النشر من خلال دمج البنية التحتية في أنظمة هوائية مركزية.

تدعم البنية متعددة الحزم لهذه التقنية توسيع التغطية عالية الأداء إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها تقليديًا، ويتم تقديمها من خلال العلاقة الإستراتيجية مع MatSing. ويقال إن هذا سيؤدي إلى أول نظام هوائي اتجاهي مكون من 16 قطاعًا في الصناعة، يجمع بين تقنية هوائي العدسات من MatSing و16 نقطة وصول Extreme AP5022FX Wi-Fi 7 في بنية AP-to-One من قطاع إلى آخر.

للمساعدة في ضمان التغطية الكافية للمشجعين والعمليات، يتم نشر هوائيات عدسة الترددات اللاسلكية من MatSing في 15 مكانًا من أصل 16 مكانًا مضيفًا في المكسيك وكندا والولايات المتحدة أو حولها. يتضمن ذلك جميع ملاعب NFL الـ 11 التي تستضيف مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة، مثل ملعب AT&T، وملعب Levi’s، واستاد Mercedes-Benz، واستاد MetLife، واستاد SoFi.

وتدعم هوائيات العدسة ذات الشكل الكروي – والتي توصف بأنها “فريدة من نوعها” – أيضًا اتصال 5G/4G لعشرات الآلاف من المتفرجين الذين يحضرون كل مباراة، مما يعمل على تحسين كفاءة الطيف وتوفير التغطية في جميع أنحاء منطقة الجلوس والردهات والأجنحة.

على عكس هوائيات القطاع التقليدية، يوفر نهج العدسات الكروية من MatSing حزمًا عالية التركيز، مما يؤدي، كما قال MatSing، إلى تمكين المشغلين من زيادة السعة بشكل كبير وتقليل التداخل وتبسيط تصميم الشبكة في بعض بيئات التردد اللاسلكي الأكثر تحديًا.