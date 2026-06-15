تقدم لجنة الاتصالات الفيدرالية الدعم لشبكات كأس العالم حيث تحذر شركة Virgin Media O2 من زيادة النطاق العريض

مع بدء المنافسة الدولية المتميزة لكرة القدم بأسلوب صاخب داخل وخارج الملعب في المكسيك، وقبل انطلاق المباراة الكبيرة في البلاد، كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) عن كيفية عمل خبرائها الهندسيين مع شركاء فيدراليين وحكوميين ومحليين لدعم بطولة كأس العالم الناجحة في مدن عبر الولايات المتحدة، مع التركيز على أنظمة اتصالات آمنة وموثوقة ومرنة – ولا سيما الحماية ضد التدخل.

وتقول الوكالة إن الأحداث الرياضية الدولية الكبرى تجلب معها ضغوطًا جوهرية على أنظمة الاتصالات التي تنظمها، خاصة مع اتصال عدد كبير جدًا من الأشخاص بالعديد من الأجهزة، وكلهم يحاولون تلقي المعلومات ونقلها عبر الشبكات اللاسلكية وشبكات البث.

بالنسبة للجنة الاتصالات الفيدرالية، كانت الأولوية القصوى هي ضمان الدعم الكامل لمتطلبات الطيف الراديوي الضرورية لكأس العالم – بما في ذلك عمليات البث، واتصالات السلامة العامة، وأمن الأحداث، واستعدادات الأمن القومي. استعدادًا لذلك، قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إنها نشرت كوكبة شبكية من أجهزة استشعار الطيف المتقدمة في جميع الأماكن بالولايات المتحدة لإجراء مراقبة الطيف عن بعد والمساعدة في تحديد التداخل الضار.

ومن خلال التعمق في مسألة التداخل، قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إنها تقوم بعمل مخصص لمنع مشاكل التداخل اللاسلكي ومعالجتها عند حدوثها. وهذا يعني أيضًا القدرة على دعم قدرة شبكة الاتصالات لتلبية الطلب المحلي الكبير والتخطيط لاحتياجات الاتصالات الفريدة التي تتراوح من عمليات الاستاد إلى وسائل الإعلام الدولية التي تتطلب تراخيص بث مؤقتة.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من خلال العمل بشكل وثيق مع شركاء الصناعة لدعم الاتصال اللاسلكي عالي السعة واتصال 5G داخل وحول الأماكن المضيفة، إنها تواصل العمل لتمكين عمليات موثوقة لهيئات البث وشركات الاتصالات اللاسلكية والمؤسسات الإعلامية. وفي الواقع، لضمان إمكانية إجراء التغطية الإعلامية العالمية بأمان، أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا 10 تراخيص مؤقتة خاصة حتى الآن للأجهزة اللاسلكية وعمليات البث.

وعبر المحيط الأطلسي، يستعد المشغلون في المملكة المتحدة لما يتوقعون أن يكون زيادة كبيرة في استخدام الشبكة خلال البطولة. كانت كرة القدم على أعلى مستوى – وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا – محركًا رئيسيًا لتوترات الشبكة على مدى السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك.

وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Virgin Media O2 (VMO2) أن مشجعي كرة القدم في المملكة المتحدة لا يردعون بسبب المواعيد المتأخرة للغاية لبدء المباريات التي تشمل إنجلترا واسكتلندا.

وكشف البحث أن ما يقرب من ثلث مشجعي كرة القدم في المملكة المتحدة (29%) يخططون لأخذ إجازة من العمل بعد مشاهدة المباريات في وقت متأخر من الليل، بينما يتوقع أكثر من الخُمسين (42%) أن تعطل البطولة روتينهم المعتاد.

ويتوقع المشغل زيادات كبيرة في الطلب على كل من الهاتف المحمول والنطاق العريض خلال البطولة، مع توقع ارتفاع حركة الهاتف المحمول وزيادة استخدام النطاق العريض طوال الليل خلال المباريات المتأخرة. وتتوقع أن يخلق جدول البطولة واحدة من أكبر التحولات في أنماط الاتصال في المملكة المتحدة التي شوهدت في السنوات الأخيرة، مع زيادات كبيرة في الطلب على النطاق العريض والهاتف المحمول طوال البطولة.

وتتوقع VMO2 أن يرتفع الطلب على النطاق العريض مع قيام المشجعين ببث المباريات في وقت متأخر من الليل، في حين من المقرر أن تزداد حركة المرور عبر الهاتف المحمول مع خروج المشجعين والاستمتاع بالمبارايات، مع التخطيط المسبق للمشغل للتأكد من أن شبكاته جاهزة.

تقوم الشركة بإيقاف تغييرات الشبكة غير الضرورية المخطط لها مؤقتًا خلال الفترات الرئيسية للبطولة للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار عبر شبكات الهاتف المحمول وشبكات النطاق العريض. وأكد المشغل أن شبكاته ستتم مراقبتها على مدار الساعة، مع توفر دعم هندسي إضافي لمعالجة أي مشكلات.