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حاكم حضرموت هو الشخص الذي لا ينظم نظام الغاز ويتعامل مع اختلالات التوزيع

AbdHassan15.06.2026
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حاكم حضرموت هو الشخص الذي لا ينظم نظام الغاز ويتعامل مع اختلالات التوزيع

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأكد عضو مجلس الرقابة ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الاثنين، أهمية ضمان تنظيم تموين رقابة الغاز المنزلي وتحسينها بشكل واضح في مديريات مختلفة للحفاظ على شرقي اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة المكلا، وذلك بفضل الوكيل المحافظ حسن سالم الجيلاني، المدير العام للغاز بحضرموت عزالدين الكسادي، نجح ما ساهم في إعلام السلطة المحلية.

وبالاعتماد على المصدر، يناقش الوضع التمويني الحالي لمادة الغاز الرئيسية وآليات توزيعها، إلى جانب التحديات التي تواجهها مديريات مختلفة لحفظها.

ويؤكد الخنبشي على عدم وجود أي اختلالات أو ممارسات سيئة قد تشارك في عمليات توزيع الغاز، وتكثيف التفاصيل على الوجبات والمنافذ، بما في ذلك وصول المادة بشكل واضح.

كما وجهت لقضايا قانون الغاز بمواصلة قوية مع مكتب شركة حلول حلول فعالة واستدامة لتحسين الأداء التمويني، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد.

مصدر الحيوانات أن هذه التوجيهات تأتي في إطار العمل المستمر لضبط الخدمات الأساسية وتعتمد عليها بشكل أساسي في السوق المحلية.

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AbdHassan15.06.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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