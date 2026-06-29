يمن/ مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، مقتل مواطن قطري لكن مقيم من قبيل عربية بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة البحرية.

تأكيد الوزارة في بيان لها، أن دوريات أمن السواحل والحدود المباشرة البحث عن “واسطة بحرية” (القارب) تأخرت عن الموعد المحدد منذ مساء السبت، العميل العثور عليها صباح اليوم الأحد ولا يؤكد، تأكيد الحالة الصحية للمقيم العربي ومواصلة الفحص مباشرة في اللحظة.

يأتي ذلك بعد ساعات من بيان إصدار الحرس الثوري، وأعلن انطلاقته الأولى في إطلاق النار على صاروخ استهدفت تركزت على مواقع وبنى تحتية للمهمة الإيطالية القادمة في قاعدة “علي السالم” بدولة الكويت، ومقر الأسطول البحري الأمريكي في “ميناء سلمان” بمملكة البحرين، بالتأكيد يتقدمون بقوة على هجمات بورتوريكو طالت ليتمكنوا.

وحذر الحرس الثوري من أن أي عدوان جديد سيقابل بـ “رد ساحق”، مشدداً على أن ترتيبات تنظيم الملاحة في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية طهران بموجب “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، فأيهم سيتعاملون مع السفن المخالفة بحزم.

من نيويورك، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية العديدة التي استهدفت منشآت محددة على الساحل الجنوبي لإيران، ووصفتها بانتهاك الصارخ للاتفاق المؤقت الذي يساهم في زيادة شدة الحرب بين الطرفين منذ أربعة أشهر، ومرحبا بأن تثبت عدم مصداقية التزامها بعودها.