يجب أن تقدم شركات التكنولوجيا الكبرى عمليات فحص للعمر لدعم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في المملكة المتحدة

ستطلب حكومة المملكة المتحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى تقديم تقنية التحقق من العمر حيث تستعد لحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي بحلول أبريل 2027.

أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم أن المملكة المتحدة تعتزم رفع قيودها إلى أبعد من أستراليا ليس فقط من خلال حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ولكن أيضًا تقييد وصولهم إلى محتوى البالغين عبر الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة “التمرير اللانهائي”.

وبموجب الخطة، سيتم منع الأطفال من استخدام Snapchat وTikTok وYouTube وInstagram وFacebook وX، لكن سيظل بإمكانهم الوصول إلى تطبيقات المراسلة المشفرة مثل WhatsApp وSignal.

وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل عنيفة من المنتقدين، الذين زعموا أنه سيتطلب من البالغين والأطفال التحقق من أعمارهم ــ على سبيل المثال، عن طريق تحميل بطاقة هوية حكومية أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير الأعمار من صورة ما ــ وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر غير مقصودة، بما في ذلك اختراق البيانات الشخصية.

وحذرت مجموعات التكنولوجيا – بما في ذلك شركة Meta، التي تمتلك Instagram وFacebook، وYouTube، وSnapchat – من أن الحظر يهدد بدفع الشباب نحو منصات أقل أمانًا.

المملكة المتحدة تذهب أبعد من أستراليا ويأتي الحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في أعقاب خطوة مماثلة من جانب أستراليا، التي فرضت حظرًا تامًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في ديسمبر 2025. وقال ستارمر إن المملكة المتحدة ستذهب إلى أبعد من ذلك من خلال اتخاذ إجراءات لضمان إيقاف تشغيل منصات البث المباشر وقدرة الغرباء على التواصل مع الأطفال على منصات الألعاب افتراضيًا لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا و17 عامًا. سيمنع الحظر روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تقديم محتوى جنسي صريح لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وستكون هناك أيضًا قيود على وصول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى “روبوتات الدردشة الرومانسية المصاحبة”. وقالت الحكومة إنها ستنشر تفاصيل خطط حظر التجول طوال الليل وفترات الاستراحة غير المحدودة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا في يوليو.

سيتم فرض الحظر بحلول ربيع عام 2027 وفي حديثه في داونينج ستريت هذا الصباح، قال رئيس الوزراء إنه بسبب تجربة الحكومة مع قانون السلامة على الإنترنت، والذي تم استخدامه لتقييد وصول الأطفال إلى مواقع البالغين، فإن لديها “فهمًا لكيفية تطبيق تكنولوجيا التحقق من العمر”. إن السلطات التي تم إدخالها في قانون رفاهية الأطفال والمدارس، والذي أصبح قانونًا في أبريل، تعني أن الحكومة يمكنها “التحرك بوتيرة سريعة” والتكيف مع تغير التكنولوجيا. وقال ستارمر إنه يأمل في إقرار اللائحة قبل عيد الميلاد ودخول الحظر حيز التنفيذ بحلول ربيع عام 2027. وقال: “لدينا هذه الصلاحيات، لذلك نحن مستعدون وواثقون من أن هذا الحظر يمكن أن يكون فعالا الآن”.

لا يوجد تناقض بين الحظر ودعم التكنولوجيا الكبيرة وقال ستارمر إنه لا يوجد تناقض بين دعم شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الأطفال. وقال: “عندما أنظر إلى تألق المبتكرين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، أعلم جيدًا أنه من الممكن القيام بالأمرين معًا. الابتكار لا يصدق. لا تقل لي أنه من المستحيل على هؤلاء المبتكرين، هؤلاء الأشخاص البارعين في التكنولوجيا، ابتكار طرق لحماية أطفالنا”. وقال رئيس الوزراء إن النجاح يمكن قياسه من خلال انخفاض عدد الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن بنفس القدر وربما الأهم هو خلق “تغيير ثقافي” من شأنه أن يجعل الأطفال يتمتعون “بطفولة غنية” أكثر.

ستارمر يناقش الحظر مع ترامب وقال ستارمر إنه سيناقش الحظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن معارضته للقيود البريطانية على شركات التكنولوجيا الكبرى. وقال: “أعتقد بصراحة أنه كان هناك دائمًا اعتراف عبر قادة العالم بضرورة اتخاذ القادة خطوات لحماية الأطفال. لا أعتقد أن هذا مثير للجدل. وستكون هناك أيضًا حجج حول حدود ذلك بالضبط وما هي القواعد التي يجب وضعها، لكنني لا أرى ذلك كمشكلة”. وقالت الحكومة إنها ستتعلم الدروس من تجربة أستراليا من خلال تقديم تدابير أكثر فعالية لضمان السن (HEAA) لدعم الامتثال، مما يجعل من الصعب على الأطفال تجاوز الضمانات. في رسالة إلى Ofcom، نُشرت اليوم، طلبت ليز كيندال، وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، من الهيئة التنظيمية إجراء “تقييم سريع” لما سيبدو عليه “ضمان السن الفعال للغاية” وتقييم الأساليب الجديدة التي يمكن أن تدعم التحقق من السن في المستقبل بحلول أكتوبر. وقالت إنها طلبت من Ofcom إعطاء الأولوية لخصوصية البيانات وأمنها. ولم يذكر رئيس الوزراء ما إذا كانت الحكومة تعتزم منع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، والتي يمكن استخدامها للتحايل على التحقق من العمر. يأتي إعلان اليوم بعد مشاورة حكومية تلقت 116000 ردًا من الآباء والأطفال والخبراء. وقال داونينج ستريت إن الردود أظهرت دعمًا شعبيًا ساحقًا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث قال تسعة من كل 10 آباء إنهم سيدعمون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. وقال ستارمر إن المنصات التي تحتوي على وسائل حماية مدمجة للأطفال، بما في ذلك YouTube Kids وLego Play وGoogle Classroom، سوف تقع خارج نطاق الحظر.

مخاوف بشأن التحقق الإلزامي من العمر أثارت مؤسسة أبحاث سياسة المعلومات (FIPR)، وهي مؤسسة أبحاث التكنولوجيا، الأسبوع الماضي “مخاوف عميقة” من أن التحقق الإلزامي من العمر قد يعرض الأطفال لخطر أكبر للأذى. قال بن كولير، رئيس FIPR وكبير المحاضرين في جامعة إدنبرة، لموقع Computer Weekly: “على الرغم من أنه من المغري الاعتماد على الحلول التكنولوجية “السحرية” للضرر عبر الإنترنت، إلا أنها لن تنجح، وستركز المزيد من القوة في أيدي منصات التكنولوجيا الكبيرة، وستخاطر بتركها خارج نطاق الأضرار الاجتماعية الأوسع التي تساهم فيها”. قالت مجموعة الحقوق المفتوحة (ORG)، وهي مجموعة حملات تدافع عن الحقوق الرقمية والخصوصية، إن حكومة المملكة المتحدة فشلت في معالجة السبب الجذري للضرر عبر الإنترنت – وهو الترويج للمحتوى الضار عن طريق الخوارزميات. وقال المتحدث باسم ORG، جيمس بيكر، إن المتطلبات واسعة النطاق للتحقق من العمر لاستخدام الخدمات المستندة إلى الإنترنت من شأنها أن تعرض الأطفال والبالغين لخطر القرصنة والانتهاكات الأمنية. ظهر العام الماضي أن صور الهوية الحكومية لنحو 70 ألف مستخدم عالمي لمنصة الدردشة Discord، التي يستخدمها لاعبو الفيديو، ربما تم الكشف عنها بعد أن قام قراصنة باختراق شركة متعاقدة لإجراء فحوصات التحقق من العمر. وقال بيكر: “قريباً، سيكون من المستحيل تقريباً أن تكون متصلاً بالإنترنت في المملكة المتحدة دون تسليم وثائق الهوية أو البيانات البيومترية إلى الشركات غير الخاضعة للتنظيم”. تشير الأدلة الواردة من أستراليا إلى أن الحظر على أساس عمري لا يمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ إنهم يقومون فقط بإزالة منصات تدابير السلامة الموضوعة لهم

جاك كولسون، ساعة الأخ الأكبر

وقالت مجموعة الحملات المؤيدة للخصوصية Big Brother Watch، إن الشعب البريطاني رفض دائمًا مخططات الهوية الإلزامية، ولكن سيُطلب منهم الآن التحقق من هويتهم لاستخدام خدمات الويب. وقال جاك كولسون، رئيس قسم المناصرة: “ستجبر هذه المقترحات الجمهور على الوثوق ببطاقات هوياتهم لدى الشركات التي لديها سجلات خطيرة من التسريبات والاختراقات”. وأضاف: “تظهر الأدلة الواردة من أستراليا أن الحظر على أساس عمري لا يمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل يزيل فقط منصات تدابير السلامة الموضوعة لهم”. وقالت شركة المحاماة Simkins LLP إن إجراءات التحقق من العمر المقترحة تثير مخاوف بشأن حماية البيانات عند معالجة بيانات الأطفال. وقال ستيفن كارترايت، زميل سيمكينز: “من وجهة نظر المستخدم، هناك أيضًا خطر حقيقي من أن الحظر الشامل قد يدفع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا نحو منصات أقل تنظيمًا (وربما محتوى أقل تحكمًا)، مما يقوض التأثير المقصود”. وقالت منظمة العفو الدولية إن الحظر يخاطر بمعاملة الأطفال باعتبارهم المشكلة بدلاً من معالجة المنصات ونماذج الأعمال التي تسبب أضرارًا عبر الإنترنت. وقال كيري موسكوجيوري، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “المشكلة ليست في وجود أطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي أنشأت منصات غير آمنة حسب تصميمها”.