تخصيص نار على تيفينت سواحل اليمن ومحاولة لاقتحامها

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتمكن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، الاثنين، من حادثة ملاحية قبالة الساحل الجنوبي لليمن، وبدأت في تنفيذ التجارب البحرية من قبل المسلحين، وكانوا على متن السفينة الصغيرة التي حاولتوا شحنها.

وقال المركز، في بيان، إن الرسالة وصلت إلى مسافة 14 ميلاً بحرياً (26 كيلومتراً) جنوب اليمن، حيث أبلغت جونسون الصغير عن قاربها.

بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الذي أطلقوا النار على السفينة، واحتسبوا شحنتها، دون أن يورد تفاصيل إضافية بالإضافة إلى أو الرغبة المحتملة.

غوغاء إلى السلطات القضائية مباشرة التحقيق في الحادث.

ودعا مركز السفن البحرية في المنطقة إلى توخي ويطلب الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوه، في اليمن رغم وجود العديد من الحالات الأمنية التي تشهدها بعض الممرات البحرية القريبة من السواحلية.

ولم تعلن أي جهة، حتى الآن، ولما حدث ذلك.