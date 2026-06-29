هناك شعور حقيقي بأن كل منظمة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي – وخاصة الذكاء الاصطناعي الوكيل – تتجه مباشرة إلى كارثة أمنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

يقول ريتشارد وينرايت، كبير مسؤولي التكنولوجيا الميداني لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Okta، إن معظم الشركات التي يتحدث عنها تبدو عالقة في الطيارين ولا تحصل على قيمة من استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يقومون بها.

“إنهم يبنون عملاء الذكاء الاصطناعي باستخدام مزيج من واجهة برمجة التطبيقات [application programming interface] المفاتيح وحسابات الخدمة، التي تقدم بيانات اعتماد طويلة الأمد لتوفير هويات غير بشرية [NHIs] مع إمكانية الوصول إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة.

ويحذر وينرايت من أن هذا يخلق مجموعة من المشاكل لمحترفي أمن تكنولوجيا المعلومات. ويقول: “يكاد يكون من المستحيل ربط ما فعله الوكيل بالشخص الذي اتصل به”.

هناك مجال آخر مثير للقلق، وفقًا لـ Wainwright، وهو أنه إذا تم استخدام حساب الخدمة من قبل وكيل الذكاء الاصطناعي العام، فإن نطاقه مفتوح على مصراعيه. ويحذر قائلاً: “هذا يعني أنه قوي حقًا، لكنه يمكنه أيضًا كسر الكثير من الأشياء”.

فيه منصات أمان هوية القوى العاملة، الربع الثاني من عام 2026 وفقًا للتقرير، تدرك شركة التحليلات Forrester القيود المفروضة على إدارة الوصول إلى الهوية (IAM) للمهام التي تتطلع العديد من المؤسسات إلى تبسيطها باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.

وفي التقرير، تشير شركة Forrester إلى أن منصات أمن الهوية الحديثة تعمل على توحيد المصادقة والترخيص وحوكمة دورة الحياة واستخبارات مخاطر الهوية عبر الهويات البشرية والآلاتية وهويات عملاء الذكاء الاصطناعي لتقديم ضوابط متسقة وقائمة على السياسات على نطاق واسع.

إن استخدام العديد من المؤسسات للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيل هو في مرحلة تكون فيها الوظيفة الوكيلة المستخدمة محدودة للغاية ويمكن التحكم فيها. تختلف إدارة الهوية والوصول لوكلاء الذكاء الاصطناعي قليلاً عن الطريقة التي تدير بها المؤسسات الموظفين.

ويشير برزيميك تشارنيكي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Asos لمتاجر الأزياء بالتجزئة، إلى أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يشبه الهوية البشرية وإدارة الوصول، إلا أنه من الصعب معرفة الفرق. على سبيل المثال، يقول: “إذا كنت في Teams، فقد تخلط بين وكيل الذكاء الاصطناعي والإنسان لأن العملاء في بيئة Microsoft يظهرون في Teams بنفس الطريقة التي يظهر بها البشر”.

تستخدم Asos Microsoft Copilot في المرحلة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث يستخدمه الموظفون لبدء بناء الذكاء الاصطناعي الوكيل. يقول كزارنيكي: “لقد حددنا مجموعة محدودة جدًا من الإجراءات التي يمكن لهؤلاء الوكلاء القيام بها لأننا نريد التأكد من أن الوكلاء الذين طورهم الجميع لا يمكنهم إلحاق الضرر بالشركة”.

يعمل بائع التجزئة للأزياء على إضفاء الطابع الديمقراطي على استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الأعمال، الأمر الذي يحتمل أن يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن من فهم كيفية قيام الأشخاص في الشركة بنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل. تعد هذه خطوة أولى مهمة في وضع أدوات المراقبة ولوحات المعلومات المناسبة.

مراقبة تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي ربما تكون الرؤية هي التحدي الأول الذي تواجهه الشركات عند تقييم مخاطر إدخال الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى مؤسساتها. يقول Amarinder Jassal، نائب الرئيس الأول والقائد العالمي لهندسة ما قبل وما بعد البيع في Savynt، إنه لا توجد معايير صناعية أو سلطات اعتماد يمكنها التصديق على أن الوكيل ليس ممثلاً سيئًا، أو يعمل نيابة عن ممثل سيئ، ولا يؤدي إلى تعرض البيانات الحساسة للخطر، أو أنه تم تدقيقه وحقق مستوى من ضمان الجودة يجعله جاهزًا للمؤسسات. يقول جسال إن سافينت تسعى إلى جمع عملاء الذكاء الاصطناعي تحت مظلة واحدة لمراقبة سلوكهم. “نحن نحاول جمع كل هؤلاء الوكلاء في مستودع واحد، والذي يعمل مثل CMDB [configuration management database]. هناك مستودع مركزي واحد لجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئتك، سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين. ولتحقيق ذلك، قامت Saviynt بتطوير التكامل مع الشركاء التقنيين وتعمل مع أمثال Zscaler وCrowdStrike لالتقاط جوانب الظل من الذكاء الاصطناعي الوكيل. تعد إمكانية المراقبة أمرًا أساسيًا لأنه حتى الاستخدامات المشروعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل يمكن أن تؤدي مهام لم يتم تصميمها من أجلها. شاندرا ناناسامباندام، نائب الرئيس التنفيذي للمنتج والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في SailPoint، صادف مؤخرًا نظامًا لمعالجة القروض مدعومًا بالذكاء الاصطناعي تجاوز عن غير قصد الإجراءات الأمنية لإكمال فحص الائتمان الذي لم يكن من المفترض تشغيله. ويقول: “كانت نية الوكيل هي حل مهمة ما، وقد وجد طرقًا للقيام بذلك حتى عندما يُطلب منه عدم القيام بذلك”. في هذا المثال، يقول Gnanasambandam إن أحد البنوك قام بنشر وكيل مشرف لإدارة عملية الموافقة على القرض، مع العديد من الوكلاء المساعدين لأداء مهام محددة. تم تكليف أحد هؤلاء الوكلاء بإجراء فحص الائتمان، ولكن تم رفض الوصول إلى تطبيق التحقق من الائتمان الداخلي. لقد أبلغ الوكيل المشرف بأنه لم يتمكن من الوصول إلى هذا التطبيق وبالتالي لم يتمكن من إكمال المهمة. ومع ذلك، كان لدى الوكيل المشرف هدف إكمال طلبات القروض في ثلاث دقائق، وكان جميع الوكلاء المساعدين الآخرين قد أكملوا عملهم بالفعل. وفقًا لجناناسامباندام، رفض الوكيل المشرف قبول عدم قدرة الوكيل المساعد على إكمال مهمته. ونتيجة لذلك، بحثًا عن طريقة بديلة لإكمال مهمته، قام الوكيل المساعد بالبحث في الإنترنت عن نقاط الضعف في نظام مخاطر الائتمان. “لقد كانت تحاول الوصول إلى درجة مخاطر الائتمان وعثرت على مستودع GitHub حيث ترك أحد المطورين عن طريق الخطأ رمزًا مميزًا يوفر الوصول إلى النظام. لذلك عثرت على الرمز المميز ودخلت إلى نظام مخاطر الائتمان. كانت المهمة كاملة – باستثناء أنها فعلت شيئًا لم يكن من المفترض أن تفعله،” كما يقول.