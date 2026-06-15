ترقب عربي انطلاقة الفراعنة القتالية في فرجهما مشوارهما بعالم 2026

يمن مونيتور/ واضح خاص

تتطلع الجماهير العربية اليوم الاثنين إلى تحدي منتخب مصر والسعودية في كأس العالم 2026، ضمن منافسي الجولة الأولى من دور المجموعات، وسط آمال وجاءت النتائج وجاءت فرص التأهل للتأهل الإقصائية.

مصر في اختبار قوي أمام بلجيكا

يستدعي المنتخب المصري مشواره في المواجهة أمام بلجيكا ضمن منافسي المجموعة السابعة، في اللقاء الرياضي خلال “الفراعنة” بأداء يؤدي أمام أحد المنتخبين الفائزين بالمنافسة في المجموعة.

ويختار المنتخب المصري تجربة نجومه، حيث قدمهم محمد صلاح، لبداية قوية فكريه رائدة في السباق الاشتراكي.

السعودية تواجه أوروغواي بطموح تحقيق المفاجأة

في المجموعة الثامنة، يتنافس المنتخب السعودي في مواجهة قوية أمام أوروغواي، ويضع نصباً برونزياً لتحقيق نتيجة حظوظه في منافسة على إحدى بطاقات العبور التالية.

المدرب جورجيوس دونيس أن “الأخضر” سيدخل الحد الأدنى لعددي وطموح للفوز، مستلهماً من النتائج اللافتة التي حققتها منتخبة في المشاركين السابقين بكأس العالم.

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المجموعة الثامنة تواجه إسبانيا بالرأس الأخضر، فيما تلتقي إيران مع نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

جدول مواعيد اليوم (بتوقيت مكة المكرمة)**

مصر × بلجيكا — 22:00

السعودية × أوروغواي — 01:00 فجر الثلاثاء

إسبانيا × الرأس الأخضر — 19:00

إيران × نيوزيلندا — 04:00 فجر الثلاثاء