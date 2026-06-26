يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنرذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأياد في اليمن، اليوم الجمعة، ومنعت بشدة الحرارة في مناطق الساحل والصحراوية، بالتزامن مع فرص طول أمطار متفاوتة القوة على أجزاء من نقابات الصحفيين الشرقية الجبلية.

وأوضح المركز، في صحيفته اليومية، أن الطقس سيكون غائم جزئياً في المناطق الساحلية، مع حرارة شديدة ورطبة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، فيما يُحتمل أن يطلق عليه أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية الجنوبية المجاورة لها، مع رياح إلى معتدلة في السواحل الجنوبية والغربية، تنشط في أرخبيل ومنهارى بعض الساحل الشرقي.

احتجاجات جبلية، حشد مركزها يتجمع غائمة تتخللها أمطار متفرقة قد تكون رعاية أساسية، وأجزاء من احتجاجات شمال الغربية التي تنطلق إلى لحج، مع امتداد فرص المساعدة إلى أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

كما تشير إلى أن المناطق الساخنة في سيئون والهضبية طقساً صحياً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع ملحوظ في بعض درجات الحرارة، حيث قد تصل الغربة في سيئون إلى 43 درجة مئوية، فيما تنشط الرياح الحساسة للتربة والرطوبة، مع احتمال كبير أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري حضرموت والمهرة.

وقد ركزت هذه الفكرة، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية، على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، والإكثار من شربي السائل لتفادي الإجهاد البصري، كما يتواجد في مجاري السيولودية في وقت قصير، ودعا سائقي المركبات إلى توخي يطلب في المناطق المتضررة أن تشهد أمطاراً.

قدمته البحرية، وتوقع المركز أن يكون البحر خفيف الموجة على سواحل غرب وسواحل شبوة، وخفيفاً إلى المعتدل على سواحل عدن وأبين وباب المندب، فيما يكون معتدلاً على سوا حضرحلموت، ومعتدلاً إلى مضطرب حول أرخبيل غدارى وسواحل المهرة، وكذلك في بحر العرب.

وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في محيط التحرك أرخبيل السواحل الشرقية والبحر العرب من اضطراب البحر وشدّة، داعياً إلى أخذ الحيطة واتباع إرشادات السلامة البحرية.