تنشر أكثر من 2000 منظمة عالمية شبكات الهاتف المحمول الخاصة

كشفت دراسة أجرتها الجمعية العالمية لموردي خدمات الهاتف المحمول (GSA) عن زخم سوقي مستدام في مجال شبكات الهاتف المحمول الخاصة، مع استمرار النمو في نشر عملاء LTE و5G للمؤسسات، بالإضافة إلى نمو مراجع العملاء المبلغ عنها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37% منذ عام 2019.

ال تقرير شبكات المحمول الخاصة عرّفت شبكة الهاتف المحمول الخاصة بأنها شبكة 4G LTE أو 5G قائمة على 3GPP مخصصة للاستخدام الوحيد للكيانات الخاصة، مثل الشركات والصناعات والحكومات. يمكن أن تستخدم هذه عادةً العناصر المادية فقط (RAN وCore) أو مجموعة من العناصر المادية والافتراضية (على سبيل المثال، التي تستضيفها شبكة الهاتف المحمول الأرضية العامة) – ولكن كحد أدنى يجب تنفيذ شبكة أساسية مخصصة. يتضمن التعريف أيضًا نظام MultiFire أو Future Railway Mobile Communication System.

قامت GSA أيضًا بإحصاء مراجع العملاء كمؤسسات فريدة أو كيانات حكومية تنشر واحدة أو أكثر من شبكات 4G LTE أو 5G القائمة على 3GPP في بلد معين والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100000 يورو. اعتبارًا من مايو 2024، تحسب GSA مراجع العملاء التي تتراوح قيمتها بين 50000 يورو و100000 يورو، وقد يتضمن بعضها تجارب.

بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، حددت GSA 2003 مؤسسة في جميع أنحاء العالم تنشر شبكات الهاتف المحمول الخاصة LTE أو 5G بقيمة تعاقدية تزيد عن 100000 يورو، وتغطي 88 دولة. وأشارت GSA إلى أن عمليات النشر تجاوزت 2000 للمرة الأولى.

تبين أن مراجع العملاء قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37% منذ عام 2019، مع أن 76% في المتوسط ​​من هذه المراجع غير عامة وفريدة من نوعها، مقدمة من أعضاء مجموعة الاهتمامات الخاصة لشبكات الهاتف المحمول الخاصة (SIG) التابعة لـ GSA.

وكان هذا الرقم أعلى بالنسبة لبعض الصناعات، حيث لا يمكن الوصول إلى أكثر من 80% من المراجع في قطاعات مثل الجيش والدفاع والبحرية ومحطات الطاقة في المجال العام. وتتراوح قيمة 178 مرجعًا آخر بين 50.000 و100.000 يورو. كان صافي الإضافات التي تزيد قيمتها عن 100000 يورو في هذا الربع عبارة عن 48 مرجعًا للعملاء، ارتفاعًا من 1953 في الربع الرابع من عام 2025. وبلغ صافي الإضافات التي تتراوح قيمتها بين 50000 يورو و100000 يورو ثمانية مراجع.

كان التصنيع هو قطاع الصناعة الرائد من حيث عدد عمليات النشر، يليه التعليم والبحث الأكاديمي والتعدين، مما يعكس أهمية الشبكات الخاصة في الأتمتة الصناعية والاختبار والتطبيقات ذات المهام الحرجة.

تبين أن اعتماد شبكات الجيل الخامس 5G آخذ في الازدياد، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات النشر المعلن عنها منذ عام 2022. ومن الناحية الجغرافية، تتركز عمليات النشر في الأسواق ذات الدخل المرتفع والمتوسط، مع تصدر الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.

وأبرز التقرير أن هناك علاقة قوية لا تزال قائمة بين اعتماد الشبكات الخاصة وتوافر الطيف المخصص أو المشترك، مما يعزز دور الأطر التنظيمية في تشكيل تنمية السوق.

ومن خلال تقييم الاتجاهات الرئيسية خلال التاريخ المحدد، يوضح التقرير أنه كان من الواضح أن عددًا كبيرًا ومجموعة متنوعة من المشاركين في السوق يشاركون بنشاط في تطوير وتقديم حلول لشبكات الهاتف المحمول الخاصة، وفقًا لرئيس GSA جو باريت.

وقال باريت: “مع وجود الكثير من الفرص والعديد من الجهات التنظيمية التي تخطط لمبادرات لإتاحة الطيف للاستخدام الخاص لشبكات LTE و5G، نتوقع حدوث تطورات كبيرة في السوق خلال العامين المقبلين”.

“من الأهمية بمكان أن أكثر من ثلاثة أرباع المراجع المدرجة في قاعدة بيانات GSA التي يدعمها هذا التقرير تم تقديمها من قبل أعضاء Private Mobile Networks SIG على أساس عدم الكشف عن هويتهم، ولن يتم العثور على معلومات هذه المراجع بشكل عام في المجال العام. ونحن نعتقد أن هذا يجعل هذه البيانات العالمية هي الأكثر شمولاً واستقلالية ويمكن التحقق منها المتاحة للصناعة اليوم.”