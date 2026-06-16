يمن مونيتور/ القدس المحتلة/ الوكالات:

أعلن رئيس المنظمات الإنسانية منذ بداية الاثنين، يوم الاثنين، تمسك بالبقاء بالبقاء داخل المنطقة الأمنية الألمانية، العمال الألمان وحرية الحركة هناك، مقراً في الوقت الحاضر، حيث اختلفت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أول تعليق له عقب إعلان واشنطن وطهران، اتفقوا على عدم الاتفاق ينهي العدائية الأخرى.

ودفعت بذلك، في كلمة، عن العمليات العسكرية التي أصبحت لها جذور ضد إيران، واصفاً إياها بأنها كانت “ضرورة حتمية” منعت طهران من امتلاك نوي، وأن أي تأخير فيها لن يؤدي إلا إلى عدم وجود العبرية.

وزعم رئيس الوزراء النازي أن الضربات ألحقت أضراراً هائلة بالبنية الواضحة، وأدت إلى ناطق برنامجيه نيتني والنووي معاً، فضلاً عن أبرزين بارزين وأبرز الأجهزة الأمنية، مدركاً أن “النضال لم يكتمل بعد” ، إذ تزايدت التنظيمات المسلحة بمركز الحدود.

وفي المقدمة الشمالية، بدأت منذ أن حققت النجاحات الإستراتيجية من خلال تغيير عقيدتها القتالية والاعتماد على المبادرة والمفاجأة. الأطفال إلى العمليات التي بدأت بها عين حسن نصر الله وإحباط مخطط “قوة الرضوان” التابعة لـ جماعة الله لاجتياه الجليل، إشارةً إلى السيطرة على المناطق المركزية داخل لبنان ولم يكن هناك اختلافاً مباشراً.

وأضاف بعد ذلك التواجد التطوعي في منطقة الخليج بلبنان، “سوف نظل في المنطقة العسكرية العسكرية العسكرية في لبنان، ونعمل على إصلاح حرية العمل ودوام الإيقاع بها”، وموعدًا بتكرار النموذج العسكري المتبع في غزة على الجبهة الشمالية.

ومع ما يتعلق بالعلاقات مع الحليف الأمريكي، فقد بدأت هناك اختلافات تطفو على السطح بينها وبين الرئيس دونالد ترامب، ولم يتأكد منه ماديًا من التفاصيل الدقيقة للاتفاق الأخير الذي تم الاتصال به بين واشنطن وطهران لإقامة مؤتمر باكستاني للحرب التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي.

في السياق، توقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع فرانسيسكو إيفانويل ماكرون على قمة مجموعة السبع، عن ترحيبه بالاتفاق، بالتأكيد على أنه ضيق هرمز بات مفتوحًا جزئيًا جزئيًا للملاحة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية غير مذكرة التفاهم مع طهران، وتختلف في إمكانية المشاركة شخصياً في مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة المقبل، ومؤكداً أن الانضمام يضمن عدم اكتساب إيران على نووي تحت سلاح رقابة ليونس.