اختارت شركة Ineffable Intelligence الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) شركة Frontier Google Cloud لتكون شريكها الحصري في البنية التحتية لتطوير أول “متعلم متميز” في العالم. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب الإعلان عن جولة تأسيسية بقيمة 1.1 مليار دولار (860 مليون جنيه إسترليني) في أبريل.

ستؤدي الصفقة، التي تم الإعلان عنها في قمة Google Cloud في لندن هذا الأسبوع، إلى قيام الشركة الناشئة بنشر واحدة من أكبر مجموعات وحدات معالجة الرسوميات Nvidia Vera Rubin NVL72 (A5X) في العالم لدعم البحث في الأنظمة التي يمكنها اكتشاف المعرفة من خلال تجربتها الخاصة بدلاً من مجموعات البيانات المقدمة من الإنسان.

تأسست شركة Ineffable Intelligence على يد ديفيد سيلفر، أستاذ جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والعالم السابق في Google DeepMind الذي قاد مشروعي AlphaGo وAlphaZero. وتهدف الشركة إلى تجاوز “سقف البيانات البشرية” الذي قالت إنه يحد حاليًا من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT وClaude.

تقدر الجولة الأولية التي سجلت أرقامًا قياسية في أبريل – وهي الأكبر في التاريخ الأوروبي – الشركة التي يقع مقرها في لندن بمبلغ 5.1 مليار دولار وتتضمن دعمًا من Sequoia وLightspeed وصندوق الذكاء الاصطناعي السيادي التابع لحكومة المملكة المتحدة.

على عكس تدريب الذكاء الاصطناعي التقليدي الذي يعتمد على البيانات الثابتة، تم تصميم “المتعلم الفائق” الخاص بـ Ineffable للتعلم القائم على الخبرة حيث يقوم النموذج بإنشاء وتقييم والتعلم من أفعاله في الوقت الفعلي. يفرض هذا التحول التشغيلي متطلبات مختلفة بشكل أساسي على البنية التحتية ويتطلب شبكات عالية الأداء وأنظمة تدريب متكاملة بإحكام مثل تلك التي توفرها بنية الكمبيوتر الفائق للذكاء الاصطناعي من Google.

وفقًا لديفيد سيلفر، الرئيس التنفيذي ومؤسس Ineffable Intelligence، كان قرار الشراكة مع Google Cloud مدفوعًا بالحاجة إلى الوصول إلى الأجهزة والبرامج المنسقة بدلاً من مجرد الوصول إلى الحوسبة الأولية.

قال سيلفر: “لقد قمنا بتقييم المساحة واخترنا Google Cloud باعتباره الخيار الأفضل للبنية الأساسية للتعلم المعزز لدينا”. “نحن لا نبحث عن المعالجات فحسب؛ بل إننا نبني بيئة مرنة وقابلة للتطوير لإجراء “الاتصال الأول” مع الذكاء الفائق – الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز القيود البشرية في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.”

يستخدم النشر الكمبيوتر الفائق المدعم بالذكاء الاصطناعي من Google Cloud، والذي يتضمن شبكة Jupiter والتخزين الأمثل للتعامل مع النطاق الحسابي الضخم المطلوب للتعلم المعزز. تبتعد هذه البنية عن توفير “صندوق الرقائق” القياسي لتوفير تحسين على مستوى الأنظمة يضمن قدرة الباحثين على التركيز على الإنجازات في التعلم الذاتي بدلاً من اختناقات البنية التحتية.

يعمل المشروع أيضًا على تعزيز لندن كمركز عالمي مهم لأبحاث الذكاء الاصطناعي الرائدة، حيث من المتوقع أن تجتذب مهمة الشركة الناشئة المواهب الهندسية الرائدة إلى المملكة المتحدة. يعكس الدعم المقدم من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) وصندوق الذكاء الاصطناعي السيادي تحركًا استراتيجيًا من جانب حكومة المملكة المتحدة لتوسيع نطاق التكنولوجيا البريطانية التي يمكنها توليد معرفة جديدة في الطب والهندسة والعلوم.

وقد لاحظ مراقبو الصناعة أن استراتيجية “مكافحة ماجستير العلوم” التي تتبعها شركة Ineffable تمثل رهانًا علميًا عالي المخاطر. بينما أثبت التعلم المعزز نجاحه في بيئات الألعاب ذات النظام المغلق مثل يذهب و ستار كرافتومع ذلك، فإن تطبيق خوارزميات التجربة والخطأ على التعقيد الهائل للمعرفة البشرية والاكتشافات العلمية يظل حدودًا غير مثبتة.

من خلال تجاوز البيانات البشرية وتجنب العيوب والتحيزات المتأصلة في المحركات المصممة للتقليد، قد يفتقر مسار “المتعلم المتميز” إلى المنفعة المباشرة والقدرة على التنبؤ لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الحالية. إن التحدي التقني المتمثل في ضمان السلامة والحواجز الأخلاقية في نظام يكتشف المعرفة بشكل مستقل عن المدخلات البشرية سوف يشكل عقبة كبيرة بينما يحاول المختبر إعادة اكتشاف الاختراعات البشرية ثم تجاوزها.

في شهر مايو، أعلنت Ineffable Intelligence عن تعاونها مع Nvidia بشأن المتطلبات الهندسية لمجموعة GPU الضخمة الخاصة بها، لضمان إمكانية توسيع نطاق البيئة لدعم الجيل التالي من خوارزميات التعلم المعزز. يعتقد سيلفر أن قدرة التعلم الفائق هذه ستكتشف في النهاية اختراقات فكرية عميقة في اللغة والرياضيات.

تأسست الشركة الناشئة في أواخر عام 2025 وأصبحت حجر الزاوية في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في أوروبا.