جزر الرأس الجديدة تفاجئ إسبانيا وتعطل قفزتها في مونديال العالم

يمن مونيتور/ متابعة خاصة

تفرض منتخب جزر الرأس الأخضر تعادلاً فردياً على القوات البريطانية، في مباراة الاثنين مساء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي احتضنتها مدينة أتلانتا الأمريكية.

وجاءت نتيجة المؤتمر لمنح المنتخب القادم من الجامعة الإفريقية نقطة ثمينة أمام بطل أوروبا 2024 وأبرز المتنافسين على يسحب، في تاريخ ظهوري لجزر الرأس في النهائيات العالمية.

ويشارك المنتخب الأول في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشوار متأخر في البداية منذ نسخة 2002، ليكتب حضوره الأول في نسخة 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا، المتوج سابقًا بكأس العالم 2010.

وشهدت المباراة خروجها بالتعادل السلبي، في أول مواجهة من البطولة في البطولة الحالية دون أهداف.

المجموعة المكونة من تسعة منتخبين سعوديين وفي الوقت نفسه ألبرتا أوغاواياني في مواجهة مرتقبة لاحقاً ضمن منافسات الجولة نفسها.